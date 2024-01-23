見證房客結婚生子 上海暖房東還幫帶娃

圖為康先生一家和房東的合照。（取材自瀟湘晨報）

一則「房東 見證7年房客結婚生子」的影片近日引發關注，許多網友表示，「房東爺爺人真好」、「不是親人勝似親人」。

瀟湘晨報報導，影片發布於上海，當事人康先生表示，從2017年妻子畢業來上海參加工作，至今已租房子七年。「2017年我老婆畢業後來上海找工作，無意中就找到這個房東叔叔這裡了，租了一個次臥，後來沒幾個月，我跟我老婆認識，我就經常去家裡吃飯，叔叔會為我們做飯，2020年我倆結婚，本來想著搬出去住，我老婆說她捨不得叔叔，叔叔說要不一起搬過來住，我想說也可以，就一直住到現在。」

七年期間，房東見證了他們的成長點滴，平日相處勝似親人。據報導，康先生是山西人，妻子是山東人，三人在飲食方面本來有些不同，「叔叔是上海人，平時可能吃得偏甜口一點，他就遷就我們的口味與習慣，開始做麵、吃麵、吃辣，平時也很尊重我們的日常作息規律。」

有次下班後，康先生和妻子回家發現房東早已準備好了火鍋，「當天本來我想和妻子一起去外面吃火鍋，妻子說房東叔叔應該已經做好飯了，就沒同意，我們一回去就聞到了火鍋味，房東叔叔應該就是想著我們可能想吃火鍋了，就特意給我們準備。」

2022年，康先生的女兒出生了，之後房東還會主動幫忙帶孩子，「叔叔常常會給我們幫忙，哄孩子睡覺，把孩子抱在懷裡，一抱就是半個多小時，把孩子哄睡覺了。他還會給孩子餵飯，陪她玩，幫我們分擔了很多。」