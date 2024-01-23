雲南昭通土石流活埋47人 石頭屋壓住村民、鏟車撬不動

雲南昨晨發生嚴重土石流事故，造成18戶、47人被埋。因當地山高坡陡、降雪低溫，救援難度增大。（新華社）

雲南省昭通市鎮雄縣涼水村昨晨發生嚴重土石流事故，造成18戶、47人被埋，鎮雄縣縣長楊緒春23日凌晨召開記者會稱，現場搜救出失聯人員11人，但已無生命體徵。目前搜救工作已投入1000餘人力，由於當地降雪、低溫 ，增大救援難度。有村民表示，老房大部分是石頭建造，村民被壓得很深，加上降雪之後特別冷，埋在地下的人很容易失溫，不知道能不能撐住。

來源：封面新聞

雲南省鎮雄縣災害處置指揮部昨通報，22日5時51分，雲南省昭通市鎮雄縣塘房鎮涼水村合興、和平村民小組（聚落）發生山體滑坡（土石流）。初步核查，災害共造成18戶、47人被埋。至昨晚10時，搜救出失聯人員11人，已無生命跡象。當地緊急轉移民眾500餘人，組織救援力量300餘人。

綜合新京報等媒體消息，當地村民表示，發生土石流的合興、和平村是涼水村兩個聚落，位於山腳，大概居住100多戶、500多人，多為彜族，靠種玉米和馬鈴薯為生。

當地降雪天氣和陡峭地形，為救援工作增加極大難度。事發前一晚，當地遭遇較大降雪，目前降雪有所減小但仍在持續，最高溫 僅零度左右。此外，發生土石流的兩個村民聚落，房屋沿山腰至山腳分散修建，海拔落差較大，山高坡陡。有村民描述土石流發生時的情況說：「天還沒亮，山體滑坡了，聲音很大，還晃了一下，感覺就像是大地震。」還有人說，等她起來後，才知是不遠的村落發生了土石流，有很多戶人家被埋。

提及現場救援情況，村民雷女士表示，涼水村的老房子大部分是用石頭建造，村民被壓得很深，現場的挖土機和鏟車根本撬不動，「現在村裡特別冷，埋在地下的人很容易失溫，不知道能不能撐住」。

還有村民說，21日他離家去外地，躲過了災難，他家的房子被埋，1個大人和3個孩子被困，至今聯絡不上。雖有挖土機進入村裡救援，但工人說石頭太大，挖土機也沒辦法。目前當地仍下著小雪，氣溫已跌至零下，村民大多被轉移到附近的學校安置。