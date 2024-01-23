新疆7.1級強震已知3傷 餘震不斷中亞、印度有感

新疆阿克蘇烏什縣23日凌晨發生7.1級地震，造成房屋倒塌。(取材自央視新聞)

23日凌晨2時09分，在新疆 阿克蘇地區烏什縣附近發生7.1級地震 ，震源深度22公里，造成多人受困。烏魯木齊、庫爾勒、喀什、伊寧等地震感強烈。震央附近之後多次餘震，其中最強達5.3級左右地震。就連中亞的烏茲別克及印度也相當有感。

來源：鳳凰衛視

央視新聞指出，地震發生後，阿克蘇地區消防救援支隊迅速調派烏什縣消防救援大隊地震救援先遣隊2車10人集結出動，前往震央區域進行探查。阿克蘇地區消防救援支隊1支輕型隊共13車、60人已趕赴震央。國務院 抗震救災指揮部辦公室、應急管理部也立即啟動地震三級應急響應，派出工作組趕赴震區指導抗震救災工作。據新疆應急管理廳消息，已有第一批搭載地震、救援專家的包機前往當地。

新華社報導，新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿合奇縣庫蘭薩日克鄉距離此次震中約41公里。地震發生後，該鄉一位牧民報警稱自家孩子被埋在倒塌的房屋下。經民警趕往救援後，被困兒童已安全送往醫院救治。

克州邊境管理支隊恰提鐵列克邊境派出所民警指出，該派出所所在的阿合奇縣震感強烈，派出所房屋牆體開裂，多處瓷磚掉落。

截至4時，震中附近共記錄到3.0級及以上餘震14次，最大餘震是5.3級，距主震震中約17公里。23日6時，庫蘭薩日克鄉通報3人受傷，已及時送往醫院救治，烏什縣暫未接到人員傷亡報告。

香港01報導，地震發生時，烏什縣縣城震感強烈，該縣融媒中心工作人員表示，感覺6層高的大樓搖晃約1分鐘，值夜班人員迅速撤離大樓。縣城多個小區人員緊急疏散。有居民表示，連客廳的吊燈都掉了下來。目前，縣城氣溫在攝氏零下10度。

阿克蘇地區柯坪縣市民劉先生表示，地震發生後縣城很多人都跑到樓下躲避，一些人為了躲避餘震，已經開著汽車躲到空曠的地方。

烏魯木齊、博州、和田、喀什等地均有震感。烏魯木齊市民表示，家住17樓能夠感受到明顯晃動。新疆阿克蘇地區烏什縣有民房在地震中受損。

地震對震中附近電力供應造成影響，國網阿克蘇供電公司啟動應急響應，開展主配網設備排查。目前烏什縣各鄉鎮基本恢復供電，縣內有部份房屋、圍牆出現裂縫，當地多次餘震。

新疆鐵路部門立即啟動應急預案，封鎖受地震影響的路段，緊急叫停相關旅客列車，並對鐵路設施進行全面檢查，至今共有27班列車受地震影響。