史上最差國足瀕出局 網：牢裡提李鐵 世界盃都進了

在卡達亞洲盃A組最後一輪小組賽，中國男子足球隊0:1不敵卡達隊。圖為卡達隊員（左）與中國員爭奪球權。（美聯社）

中國國足23日在亞洲盃小組生死戰以0：1不敵卡達，三場小組賽兩平一負，一球未進、僅積2分，排名小組第3，需其他小組對手掉鍊子，才能晉級淘汰賽，等於「坐等死刑」；「史上最差國足」已無懸念， 網友嘲諷不如讓先前涉貪入獄的教頭李鐵帶隊，「贏一場，減一年刑」。

來源：封面新聞

本屆亞洲盃，國足跟卡達、塔吉克、黎巴嫩同組，理論上抽到上上籤，結果國足面對塔吉克和黎巴嫩2支弱旅，連續踢出0比0平手，導致最後一輪對衛冕冠軍卡達的比賽變為生死戰。國足目前仍有一絲的出線希望，就是寄望B組的敘利亞0-0戰平印度，同時比賽當中有球員吃牌，這樣國足才能以紀律分優勢排在敘利亞之前；還有，寄望C組的巴勒斯坦 打平香港 ，這樣巴勒斯坦依然第三，將因淨勝球而位居國足之後。

綜合媒體報導，國足23日迎戰全替補出戰的東道主卡達隊，總教練揚科維奇調整先發陣容：韋世豪和林良銘先發，武磊替補。至於卡達，之前表現出色的雙前鋒阿菲夫、阿里，主力門將巴沙姆、隊長海多斯均替補待命。從先發陣容身價來看，國足470萬歐元的估值要高於卡達的360萬歐元。

上半場的韋世豪，有3次成為英雄的機會，可惜一一錯過；面對「放水」的卡達，國足半場還是0：0。第64分鐘，卡達打出王牌，上屆亞洲盃1球10助、本屆亞洲盃打進3球的阿菲夫出場，老隊長海多斯也替補登場。第66分鐘，國足失球了：阿菲夫角球傳中，海多斯20公尺處凌空抽射破門，終場卡達1：0獲勝。

賽後記者會上，主帥揚科維奇延續著自己一貫「發布會MVP」的表現，「祝賀卡達全勝不失球晉級，祝賀塔吉克晉級，同時黎巴嫩隊每場都很拚。」至於國足三場小組賽未能取得進球，揚科維奇認為這和隊員的能力無關，「我們只是錯失了一些機會，確實沒有進球的運氣，未來我們總有一刻會進球。」

據統計，中國國足48年來12次亞洲盃之旅，僅有3次小組出局，但那時的亞洲盃，沒有24隊的規模；國足從未排名小組墊底，也從未以0進球出局，這次亞洲杯，國足刷出48年恥辱紀錄已無懸念，「史上最差國足」已無懸念。