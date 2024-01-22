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中男足亞洲盃0進球寫「最差戰績」 網：不知道底線在哪

世界新聞網／輯
中國在亞洲盃0：1不敵卡達。（美聯社）
中國在亞洲盃0：1不敵卡達。（美聯社）

亞洲盃中國22日對上卡達，結果以0：1不敵東道主卡達，小組賽3場比賽不但一場都沒贏，甚至一顆球也沒踢進進，排名小組第三，能否出線還需等待其他小組比賽結果。中國國足也寫下征戰亞洲盃48年來最差戰績。

在此前兩輪小組賽中，中國國足先後以0：0戰平塔吉克隊和黎巴嫩隊，出線形勢已相當嚴峻，末輪派出了韋世豪和張玉寧領銜前鋒，此前受到爭議的武磊則出現在替補陣容；前兩場比賽取得連勝的卡達隊已提前出線，本場比賽在首發陣容上輪換了多達9名主力球員。 　　

面對非主力陣容的卡達隊，中國國足曾一度打出精妙配合。第7分鐘，韋世豪接張玉寧回傳後禁區內推射，皮球滑門而過；隨後國足持續在中場施壓，屢次創造出機會，第36分鐘，韋世豪接吳曦傳球後形成單刀，但射門被門將撲出；上半場補時第2分鐘，韋世豪左路將球掃至門前，但面對空門的張玉寧未能踢到皮球。 　　

易邊再戰，卡達隊逐漸掌控比賽節奏。第52分鐘，卡達隊球員馬齊德外圍遠射偏出底線；第66分鐘，卡達隊開出角球，剛被換上場的海多斯一腳淩空抽射完成破門，幫助卡達隊取得1：0領先。 　　

比分落後的中國隊進行換人調整，武磊、徐新、譚龍和蔣聖龍悉數登場。第87分鐘，蔣聖龍禁區內捅射破門，但遺憾傳中前皮球已出界，被判進球無效；隨後國足大舉壓上，利用長傳衝吊威脅對方球門，但始終未能進球。最終中國隊0：1告負。

中國國足在今年亞洲盃寫下難堪紀錄，中國和卡達、世界排名第106塔吉克和世界排名第107黎巴嫩同組，照理是分到了「天堂之組」，但中國對上塔吉克、黎巴嫩打平，一球都沒進。中國媒體分析，中國國足實力已經跌至亞洲四流水平，基於年輕球員接不了班，低谷的時候還未到。

微博也有球迷酸，「白天看A股，晚上看國足，全是享受，永遠不知道底線在哪裡」。

中國在亞洲盃0：1不敵卡達。（美聯社）
中國在亞洲盃0：1不敵卡達。（美聯社）

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