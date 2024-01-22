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工人深圳街頭彈琴暴紅 收春晚邀請函 喊話郎朗獲暖心回應

中國新聞組／北京22日電
易群林看到春晚邀請函，拿起來激動到手不停地顫抖。（取材自深圳衛視深視新聞）
易群林看到春晚邀請函，拿起來激動到手不停地顫抖。（取材自深圳衛視深視新聞）

52歲建築工人易群林在深圳街頭即興彈奏鋼琴的視頻，在2023年走紅網網路。近日，易群林收到了央視春晚的邀請函，受邀現場觀看春晚，讓他相當驚喜。易群林說，他的願望是能請郎朗指導自己彈琴，沒想到郎朗真的回應了「很期待見到您！」。

熱愛彈琴的58歲建築工人易群林表示，希望能請郎朗指導鋼琴，郎朗也貼心回應。（取材...
熱愛彈琴的58歲建築工人易群林表示，希望能請郎朗指導鋼琴，郎朗也貼心回應。（取材自微博）

深圳衛視深視新聞報導，易群林熱愛音樂，年少時在縣城的親戚家裡學會彈鋼琴，雖然幾十年過去了，但那些曲譜還依然記得。老易一雙飽經滄桑的手，在過去的幾十年裡洗過碗、組裝過玩具、握過鐵鍬、和過水泥，手掌磨出了不少老繭，但仍是一雙會彈奏鋼琴的手。

2023年夏天，他和兒子易文理經過地鐵口，看到有人在彈奏公益鋼琴，在兒子的鼓勵下，易群林一連彈了十多首曲子，兒子把父親彈鋼琴的影片上傳到社群平台後，收穫了許多網友的讚，也因此走紅。

建築工人易群林在深圳街頭即興彈奏鋼琴的視頻，在2023年走紅網網路。（取材自深圳...
建築工人易群林在深圳街頭即興彈奏鋼琴的視頻，在2023年走紅網網路。（取材自深圳衛視深視新聞）

央視報導，央視記者日前特地前往深圳，為易群林送上一份驚喜。記者讓易群林秀一段鋼琴，想讓他發現藏在鋼琴蓋裡的邀請函，誰知易群林打開鋼琴蓋，把藏好的信封直接放在鋼琴台上，就準備開始彈奏。

直到記者提醒，「您不看一下信封裡有什麼嗎?」易群林這才打開信封，看到裡面竟然是春晚邀請函。易群林激動到雙手有些顫抖，「我一個老農民，做夢都沒夢見這麼高光的時刻！」

易群林受邀到央視現場觀看總台春晚，還在北京彈起鋼琴，他說願望是能請郎朗指導自己。

郎朗21日也轉發微博回應，「易大哥，看到了您的視頻，為您熱愛生活的精神點讚。感謝您的喜歡！也很期待見到您！」

去年的「五一」勞動節，老易還被邀請到光明區文化藝術中心音樂廳演奏鋼琴。而這座音樂廳，恰是他參與修建的地方。

對此，易群林說他是一個喜歡彈鋼琴的建築工人，他也鼓勵網友，「希望大家都能堅持自己的夢想！」

地鐵 勞動節 微博

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