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三亞擱淺領航鯨復原良好 愛吃魷魚1天要嗑20公斤

中國新聞組／北京22日電
短肢領航鯨「海棠」月初在三亞沙灘擱淺，經過治療後復原良好。（取材自央視）
短肢領航鯨「海棠」月初在三亞沙灘擱淺，經過治療後復原良好。（取材自央視）

一條全身有多處傷口的鯨魚，月初被發現在海南省三亞市一個沙灘擱淺，救援團體到場後，確認鯨魚是短肢領航鯨，屬於國家二級保護動物。經過半個多月的治療，牠已可自主游動、下潛進食。

海南日報報導，這隻擱淺短肢領航鯨1月3日獲救後，就被送到保育中心治療，工作人員將牠命名為「海棠」。

「海棠」體長約3.6米，體重500多公斤，剛開始給「海棠」治療時，就有志願者被咬傷。不過在每天的朝夕相處下，終於讓「海棠」漸漸放下了戒備，對工作人員有了依賴。

三亞救助的短肢領航鯨「海棠」。（取材自快科技）
三亞救助的短肢領航鯨「海棠」。（取材自快科技）

藍絲帶海洋保護協會秘書長蒲冰梅表示，「海棠」進入到水池後，處於一個無法正浮的狀態，需要有志願者24小時在旁看護，托舉著牠，以防牠的呼吸孔側翻進水。

三亞救助的短肢領航鯨「海棠」。（取材自海南日報）
三亞救助的短肢領航鯨「海棠」。（取材自海南日報）

為此，協會上網招募潛水員志工，由於工作繁重又沒有報酬，原以為報名者會寥寥無幾，沒想到很快就有上百名志工報名。為照護好「海棠」，三亞100多名潛水員「三班倒」輪流照顧，和「海棠」相處的過程中，志工還發現牠特別喜歡吃魷魚。

目前「海棠」的狀態相對穩定，一天的進食量約在20公斤左右，身體也日漸好轉。血液樣本檢驗結果顯示，目前「海棠」已經具備室外放養條件，海昌生物保育中心計畫將牠轉移到室外水池中，再根據其身體狀況，評估何時將它放歸大海。

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