蘇州公安「警茶」火了 網質疑：開店錢哪來？

蘇州公安日前推出內部奶茶店「警茶」，隨即在網上暴紅。（取材自微博）

1月10日是中國的警察節，蘇州公安推出內部奶茶店「警茶」，隨即在網上暴紅，但不是人人都能有機會能喝上一杯「警茶」。

據新浪財經等大陸媒體報導，奶茶店改名「警茶」後，不知情的人還以為是誰那麼大膽，敢拿警察作諧音當店名。實情是，這家奶茶電是蘇州公安自己開的，而且不只有茶飲，還推出手機機殼、購物袋等周邊產品。

據悉，「警茶」奶茶店位於警察局內部，沒有對外營業。外人若想一嘗「警茶」的味道，「只能要到警察局上班才有機會」。

事實上，杭州公安早前也曾推出過「警茶」及系列周邊產品。今年的警察節，杭州公安還與手搖飲業者合作推出節日限定版「警茶」。此外，大陸不少公安局和派出所也都有自己的咖啡 店。

公安大搞創意，網友們看了笑說，「看來警察也需要開源了，否則手頭經費不足。」、「以後請喝茶都要自己買單了，還必須得是『警茶』。」

不過也有一部分網友質疑，公安是否可以經商？留言問道，「開店哪來的錢？法人是誰？納稅人的錢，可以隨便搞嗎？」、「不合法行政機構不得經商。」、「『警』字商標註冊完全不合法，早下架，早收場，否則後患無窮。」還有網友嘲諷，「不順便來個偵茶、檢茶、監茶系列嗎？」