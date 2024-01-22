我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看選舉年 華美銀行董事長吳建民：美中關係恐惡化

長榮機師取得罷工權 往返美加影響大 規畫春節前後行動

寧夏殘疾男16年捐出百萬 被資助女孩看到他 忍不住哭了

中國新聞組／北京22日電
90後殘疾男子擺攤拾荒16年捐出百萬。（取材自上觀新聞）
90後殘疾男子擺攤拾荒16年捐出百萬。（取材自上觀新聞）

30歲的胡雷是寧夏中衛人，自小父親離世母親改嫁，患小兒麻痺症，跟著爺爺奶奶長大，以拾荒、擺攤維生，但他仍從2008年開始做公益，據他統計，16年來捐贈金額已超過100萬元（人民幣，下同，約14萬美元），原因是希望「大家過得比我幸福」。胡雷日前因一則視頻走紅，視頻中，被資助的女孩看見資助人胡雷之後淚崩，令無數網友感動。

被胡雷資助女孩第一次見到他時忍不住落淚。（取材自上觀新聞）
被胡雷資助女孩第一次見到他時忍不住落淚。（取材自上觀新聞）

上觀新聞報導，胡雷回應稱：「我去（資助過的）學校看看，看看學生吃飯、學習、教學怎麽樣。那個姑娘看到了就一直跟著我，她說叔叔希望你永遠平安，說著說著就哭了。要（小女孩聯繫方式）的很多，我不能給。我害怕有壞人，害怕他們炒作為了流量影響孩子學習」。

很多人好奇胡雷哪裡來這麽多錢？胡雷稱，幫助別人的錢來自幾個方面：賣工藝品、塑料瓶，還有國家的補助、低保和好心人給他的資助。他說自己的生活費一年1萬塊錢就夠了，有時還花不到1萬。 

為什麽會去做公益呢？胡雷稱他爺爺就喜歡幫助別人，經常幫助流浪的人。真正開始做公益是2008年，起因是看到一個街友大叔就流淚了，想到爺爺奶奶不在之後，自己會不會還不如這個大叔。就開始幫助這個大叔和其他街友，隨後幫助的人愈來愈多，「見不得別人比我苦」。甘肅地震的時候，胡雷捐了5萬8690元。

胡雷以拾荒、擺攤維生。（取材自上觀新聞）
胡雷以拾荒、擺攤維生。（取材自上觀新聞）

報導指出，做公益多年，當被問到幫助最多的是哪一類人，他稱幫助留守兒童最多，「農民為了打工幾年不回家，孩子就沒有關愛了，慢慢的思想就不太好了，不能讓他們心靈倒了。我不懂資助是什麽，就是拉他們一把」。

回想起自己的經歷，胡雷感念自己被很多好心人幫助。他稱自己身體一直都不太好，爸爸去世了以後，生了一場病（小兒麻痹）。媽媽改嫁了，11歲到13歲的時候乞討過，慢慢就不乞討了，變成了撿垃圾。他說，「當地人經常幫助我，沒有那些好心哥哥姐姐們，就沒有我的今天」。

當流量襲來，胡雷抵觸當網紅，也拒絕廣告、直播帶貨：「我害怕（粉絲）為了我一時衝動把自己生活費刷給我，我不希望他們挨餓。很多人讓我抖音掛小黃車我都不掛，我的粉絲大學生特別多，有些大學生家庭條件不好，我是幫助學生的，讓這些大學生買我東西，我幫助學生還有什麽意義？」。

當被問及為什麽不做廣告賺錢，再拿這個錢做公益，胡雷反問道：「萬一是假貨呢？萬一是快過期的東西呢？」胡雷表示未來將繼續做公益，「除非我下不了床」。

甘肅 抖音 地震

上一則

港馬拉松規模復常 446人獲「萬金獎勵」 1死842傷添憾

下一則

又一科技突破卡脖 首台國產場發射透射電鏡發布

延伸閱讀

大學生好難 華裔電腦系學生寄出456份申請才找到實習

大學生好難 華裔電腦系學生寄出456份申請才找到實習
深大學生用AI養烏骨雞增產6萬隻 請全校喝「科技雞湯」

深大學生用AI養烏骨雞增產6萬隻 請全校喝「科技雞湯」
新型銀行詐騙 伊州大學生被提領近萬元現金

新型銀行詐騙 伊州大學生被提領近萬元現金
「銀行代表」來電 大學生交出金融卡…一步步被騙近萬元

「銀行代表」來電 大學生交出金融卡…一步步被騙近萬元

熱門新聞

網傳劉亦婷（左）嫁給一個美國人，也是哈佛畢業生。（取材自微博）

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

2024-01-21 05:30
「北大校花」彭高唱北漂13年後，回老家賣臭豆腐。（取材自彭高唱社群媒體帳號）

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

2024-01-15 08:30
男子憤怒將老婆外遇的事情公之於眾，在自己的車上綁紅布條，並用斗大的字體寫著「深信服員工陳XX勾引我老婆」。（視頻截圖）

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

2024-01-20 12:41
老夫婦目前只能蝸居旅社。(取材自新民晚報)

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

2024-01-21 08:30
李老師坐在鋼琴旁大笑被做成表情包。（視頻截圖）

你可能看過…鋼琴旁大笑的表情包紅9年 陝西李老師成苦主

2024-01-17 07:30
李鐵被帶走調查後，他的妻子龍菲傳在美國逍遙自在。(取材自微博)

李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙

2024-01-15 06:30

超人氣

更多 >
哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家
票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了

票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了
上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了
「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了

「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了
華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭