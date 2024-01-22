寧夏殘疾男16年捐出百萬 被資助女孩看到他 忍不住哭了

90後殘疾男子擺攤拾荒16年捐出百萬。（取材自上觀新聞）

30歲的胡雷是寧夏中衛人，自小父親離世母親改嫁，患小兒麻痺症，跟著爺爺奶奶長大，以拾荒、擺攤維生，但他仍從2008年開始做公益，據他統計，16年來捐贈金額已超過100萬元（人民幣，下同，約14萬美元），原因是希望「大家過得比我幸福」。胡雷日前因一則視頻走紅，視頻中，被資助的女孩看見資助人胡雷之後淚崩，令無數網友感動。

被胡雷資助女孩第一次見到他時忍不住落淚。（取材自上觀新聞）

上觀新聞報導，胡雷回應稱：「我去（資助過的）學校看看，看看學生吃飯、學習、教學怎麽樣。那個姑娘看到了就一直跟著我，她說叔叔希望你永遠平安，說著說著就哭了。要（小女孩聯繫方式）的很多，我不能給。我害怕有壞人，害怕他們炒作為了流量影響孩子學習」。

很多人好奇胡雷哪裡來這麽多錢？胡雷稱，幫助別人的錢來自幾個方面：賣工藝品、塑料瓶，還有國家的補助、低保和好心人給他的資助。他說自己的生活費一年1萬塊錢就夠了，有時還花不到1萬。

為什麽會去做公益呢？胡雷稱他爺爺就喜歡幫助別人，經常幫助流浪的人。真正開始做公益是2008年，起因是看到一個街友大叔就流淚了，想到爺爺奶奶不在之後，自己會不會還不如這個大叔。就開始幫助這個大叔和其他街友，隨後幫助的人愈來愈多，「見不得別人比我苦」。甘肅地震 的時候，胡雷捐了5萬8690元。

胡雷以拾荒、擺攤維生。（取材自上觀新聞）

報導指出，做公益多年，當被問到幫助最多的是哪一類人，他稱幫助留守兒童最多，「農民為了打工幾年不回家，孩子就沒有關愛了，慢慢的思想就不太好了，不能讓他們心靈倒了。我不懂資助是什麽，就是拉他們一把」。

回想起自己的經歷，胡雷感念自己被很多好心人幫助。他稱自己身體一直都不太好，爸爸去世了以後，生了一場病（小兒麻痹）。媽媽改嫁了，11歲到13歲的時候乞討過，慢慢就不乞討了，變成了撿垃圾。他說，「當地人經常幫助我，沒有那些好心哥哥姐姐們，就沒有我的今天」。

當流量襲來，胡雷抵觸當網紅，也拒絕廣告、直播帶貨：「我害怕（粉絲）為了我一時衝動把自己生活費刷給我，我不希望他們挨餓。很多人讓我抖音 掛小黃車我都不掛，我的粉絲大學生特別多，有些大學生家庭條件不好，我是幫助學生的，讓這些大學生買我東西，我幫助學生還有什麽意義？」。

當被問及為什麽不做廣告賺錢，再拿這個錢做公益，胡雷反問道：「萬一是假貨呢？萬一是快過期的東西呢？」胡雷表示未來將繼續做公益，「除非我下不了床」。