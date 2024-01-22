伴娘不夠 弟弟來湊？山西新娘讓他倆穿裙「代打」大跳科目三

小麗的兩個弟弟穿裙子當姐姐的伴娘。（視頻截圖）

山西一名新娘在籌備婚禮的過程中，突然意識到伴娘的人數不足，她決定「找兩個弟弟來穿裙子當伴娘」。兩個弟弟還在婚禮上跳起了科目三 的舞蹈，引來笑聲不斷。

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網易報導，新娘名叫小麗，在籌備婚禮的過程中，她突然發現伴娘的人數不夠，這讓她有些焦慮。小麗她想到了自己的兩個弟弟，他們都是大學生，平時活潑開朗，對新鮮事物充滿好奇。小麗決定讓他們穿上伴娘裙，充當伴娘。

小麗的想法得到了兩個弟弟的熱烈響應。他們欣然接受了這個特殊的任務，穿上伴娘裙，開始為婚禮做準備。他們認真地化妝、整理髮型，與真正伴娘一同參與婚禮的籌備。

婚禮當天，小麗的兩個弟弟表現得非常自然和自信。他們與真正伴娘一起陪伴在新娘身邊，協助完成各個環節。他們與新娘一起跳舞，與新郎、伴郎互動，甚至還一起跳起了「科目三」，讓現場的氣氛達到了高潮。在新娘新郎交換戒指的環節中，兩個「伴娘弟弟」更是用舞蹈為新人送上了祝福，場面十分溫馨感人。

許多網友紛紛表示，小麗和她的兩個弟弟真是太有創意了，他們以別樣的方式展現了家人之間的深厚情感和愛意。

也有一些網友對這場婚禮提出了一些質疑和不同的看法。有人認為，穿裙子充當伴娘並不符合傳統婚禮的莊重氛圍；還有人認為這種做法過於搞怪，不夠正式。

然而，更多的人則認為，婚禮是兩個人的事，最重要的是他們彼此相愛，以及得到家人的支持和祝福。