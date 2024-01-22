梅西代言中國白酒遇冷 限量萬件還沒賣完

球王梅西代言的限量款醬香型白酒，發售遇冷。(取材自封面新聞)

球王梅西 簽字祝福款赤水河酒（成功版）11日正式發售，全球限量1萬件。同時作為赤水河酒形象代言人，梅西攜醬香型白酒「赤水河酒」的廣告片登上CCTV-1。然而十天過去，赤水河酒京東自營旗艦店無論整箱還是單瓶，20日仍然顯示在售狀態，好評僅80多條，並無球迷搶購梅西球衣那般火熱景象。

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封面新聞報導，根據官方旗艦店顯示，梅西代言的該款產品為53度500ml赤水河酒神秘系列（白）的醬香型白酒。整箱為六瓶，售價為6600元人民幣(約927美元)；單瓶則售價1499元，單瓶的定價與飛天茅台官方指導價價格相同。

對梅西代言白酒兩個文化元素融合遇冷，四川大學文化產業研究中心主任蔡尚偉表示，足球 愛好者與白酒消費者的交叉關係帶來品牌認知和接受的障礙，投放廣告的時機與由頭也影響實際效果。

一位白酒業內人士透露，醬香型白酒生產需一年，儲存要三年，勾調罐裝再存放一年，差不多需五年的周期，才能生產出高品質的醬酒。雖然赤水河酒請梅西代言迅速出圈，但品質是白酒的核心競爭力，他認為中赤酒業還需花費更多時間去提升品質，積累口碑。

據公開資料顯示，赤水河酒關聯公司，為貴州中赤酒業股份有限公司。該企業成立於2021年9月，法定代表人為左進良，董事長為高進華，註冊資本3億人民幣。