今年首場寒流來襲 湖南「下雪廣告」連打4天 全網都在等

遊人21日在江蘇連雲港市海上雲台山景區觀賞霧凇、雪凇疊加景色。(新華社)

今年首場寒流冰凍線在21、22日下壓至南嶺，湖南中北部一帶被列入「強降雪核心區」，湖南下雪「廣告」更連打四天。這讓許多一生中還沒看過雪的南方人坐不住了，紛紛敲碗「湖南下雪」，網上雪段子滿天飛，「全網在等湖南下雪」還衝上熱搜。有網友說賞雪 車票都買好了，「湖南這雪不下真的收不了場」。

據上游新聞報導，在這波寒流影響下，中國近八成國土或被速凍。21日起夜間至23日，為南部本輪雨雪主要時段。貴州中部、湖南中北部一帶，為強降雪核心區。中央氣象台18日也更新南方降雪預報稱，暴雪中心在貴州東部到湖南中西部。貴州、湖南、湖北、安徽部分地區氣溫在21日率先跌至冰點或以下。

但嚴寒暴雪阻止不了南方網友們看雪的熱情。湖南周末將有暴雪的消息從17日開始發酵，「下雪廣告」已經打了四天。往年看到一點「雪粒子」就激動的南方網友們紛紛表示期待，本輪暴雪中心的湖南也在網上突然火暴出圈，各種看雪段子滿天飛，「全網都在等湖南的雪，不下真的收不了場」、「要是沒下，我都不好意思刷抖音 了」更有兩廣網友連夜買票坐高鐵去湖南賞雪」、「我反正在路上了」。

據瀟湘晨報報導，有人連夜下單秋褲和手套「正在去湖南的路上」，「下雪可以，不能凍死」。但也有人不信，「畢竟湖南五天前還要塗防曬乳」。有網友還在評論區立flag，「長沙要是下雪了，我把整個雨花區舔乾淨」、「要是下雪，我連夜背完期末考試所有歷史」、「衡陽下雪，我就把湘江吃了」。

湖南將有暴雪的消息，很快就傳到廣東、廣西網友耳朵裡。眾多「一生都沒看過雪」的兩廣網友表示，「湖南你要是真下雪，我可就買票了」。部分行動力超強的網友，甚至已經買好車票，稱「22日到，沒有暴雪我可要鬧了」、「如果不下雪，湖南你就給我下臭豆腐」。