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海歸姑娘賣爆款燒賣 年銷逾2億元登天貓細分類目第一

中國新聞組／北京21日電
在西塘創業賣燒賣的小木。（取材自潮新聞／受訪者供圖）
在西塘創業賣燒賣的小木。（取材自潮新聞／受訪者供圖）

手工燒賣（燒麥）品牌「一條狗」的創始人、80後上海姑娘李文瑩（小木），賣的是嘉興人再熟悉不過的早餐--燒賣。從上線天貓，到單月銷售近千萬元（人民幣，下同），她只用了兩個月；成為天貓細分類目第一，年銷售額超2億元，她只用了三年。

包製好的手工燒賣。（視頻截圖）
包製好的手工燒賣。（視頻截圖）

潮新聞報導，小木在國外留學期間，就開始嘗試創業。在她看來，創業的「卷」才有挑戰。「做什麽都卷，卷才有意思。因為卷到後來，總有一部分人被卷走，那你活下來的就是王者。不卷的話，說明這個行業你沒選對，沒人要做。」小木說。

回國後，小木開始接觸電商。當時，家裡做陶瓷生意，進了很多線下商超，2007年到2008年左右，各渠道退回來的產品因外包裝壞了沒地方賣，小木就拍兩張照放上淘寶，結果銷售不錯。2020年11月，小木決定做食品新品牌，「一條狗」創立了，這個名字主要是挺好記、挺有趣的。

「一條狗」創立後，迅速成為中式預制早餐中的網紅爆款，到去年年底，年銷售額超2億元，成為天貓細分類目第一。

這樣的「奇跡」是如何實現的？小木說，選擇入局的凍品賽道，行業本身的壁壘比常溫品高。而在細分品類上，燒賣這個品類沒有真正意義上的品牌。同時，大廠都是機器生產，她選了手工燒賣避免直接與大品牌形成競爭。

工人們在手工包製燒賣。（取材自潮新聞／受訪者供圖）
工人們在手工包製燒賣。（取材自潮新聞／受訪者供圖）

「一條狗」的燒賣並不便宜，一個大約要五、六塊錢。小木說，在創業第一年，「一條狗」共投放了五六個產品，其實當時手上有二十多個產品已研發出來，但沒法投向市場。因為小木他們發現，工廠拿著這個配方又去給別人代工，「所以我們不得不自建工廠」小木說。

品牌成立一年時，小木團隊投入了1000多萬元，在嘉興西塘自建了工廠。工廠開業後，「一條狗」電商業務交給了兩位聯合創始人--老王和小丁。

小木坦言，她最崇拜的人就是馬斯克。在小木看來，企業創始人的精神核心就是成就感。

做到天貓細分類目第一後，小木覺得，還是要做好產品研發。「接下去，我們會優化原料成本，使產品具有性價比，更好的將中式堂食點心還原成凍品，以滿足市場需求。」小木說。

電商 馬斯克

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