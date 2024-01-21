曝年輕人6原因不種地 陝西農業廳報告被下架

中國陝西省安康市七堰社區的一名居民，在住家旁邊的田裡採收白蘿蔔。(美聯社)

中國陝西省農業農村廳發布調查研究報告，指出為什麼年輕人不願留在農村種地的六大原因，其中提到農業生產收入遠低於其他產業，「種糧一年不如外出打工一月」。報告引發熱傳後，旋遭官方下架。

據每日經濟新聞報導，陝西省農業農村廳網站18日發布「關於『誰來種地』重大問題的調研報告」，五名作者隸屬陝西農業廳第一青年理論學習小組。

報告指出，2022年，陝西全省家庭承包經營農戶670.93萬戶。農村固定觀察點村級調查數據顯示，農業從業人員中男性占54.3%；年齡在51歲以上占54.7%，31至50歲占36.6%；小學、初中、高中文化程度分別占27.1%、46.3%、14.4%，大專及以上學歷占比僅為3.6%。總體來看，「農業從業人員年齡偏大、學歷偏低現象較為嚴重。」

報告並提出「為什麼年輕人不願意種地」的六大原因，第一是「生產成本逐年走高，種糧比較效益下滑。」

二是「農業基礎設施薄弱，抵禦自然災害能力不足。」陝西耕地條件較差，同時自然災害風險較大，機械化水準也滯後。

三是「經營主體實力不強，社會化服務相對滯後。」相當一部分主體規模偏小、實力較弱，缺乏專業人才培訓和引進機制，經營管理水準跟不上，嚴重影響其專業化、市場化發展，削弱了市場競爭力。

四是「年輕勞動力流失嚴重，農技人才較為緊缺。」據調查，農業從業人員中，年齡50歲以下的僅占45.3%。大量青壯年勞動力為了獲取更高的經濟收入，選擇外出務工從事建築業、服務業、製造業等非農產業，不可避免地形成了「種糧副業化、老齡化、兼職化」。

第五則是「農業信貸融資 困難，金融服務供給不足。」受新型經營主體自身條件限制，市場對其總體認可度低、信心不足。

第六是「補貼水平相對較低，農業發展激勵有限。」2022年陝西省3批次實際種糧農民補貼合計平均為人民幣20元(約2.8美元)/畝左右，加上耕地地力保護補貼50、60、70元/畝3個等次，合計不足100元/畝，而陝西省糧食種植物化成本約為500至600元/畝，兩項補貼資金不到物化成本的20%，難以覆蓋農資價格的上漲幅度。

這項據實點出問題的調研報告，經媒體報導引發網路熱傳後，陝西省農業農村廳網站以及陝西省委直屬機關工委公眾號「機關講書堂」，隨即將報告下架。