不想看…安徽春晚跳科目三 網：年夜飯吃臭豆腐

趙本山弟子宋曉峰在錄製春晚小品時，跳抖音暴紅舞蹈「科目三」。（視頻截圖）

抖音 舞蹈「科目三 」今年暴紅，連電視台春節晚會也在跳。安徽衛視春晚錄影現場畫面外洩，趙本山弟子宋曉峰在小品節目上跳抖音神舞「科目三」，沒想到網友罵聲連連，似乎不歡迎這種網紅舞蹈。此前，「極目新聞」一項網路調查「你希望春晚出現科目三嗎」，也有超過九成網友投票 「不希望」。

來源：YouTube

香港01報導，對於彩排外洩引發爭議，安徽台春晚小品導演高海龍回應，起初劇本沒有這段舞蹈，是為情節推進加了一小段，「新梗老梗用得恰當就是好，融入舞蹈是為了更好地表現角色的心理狀態」。

導演透露，演員宋曉峰學了不到一天就上台表演舞蹈，錄影現場小朋友也跟著跳很喜歡，雖然後續會有剪輯，但「科目三」應該不會被刪。

網友批評，在春晚出現科目三就像「我喜歡吃辣條、臭豆腐，但年夜飯不該出現這種東西」，也有網友認為，過去春晚喜劇小品能貢獻一年的熱梗、流行語，但現在春晚居然拿暴紅的網絡舞蹈當橋段，「逼我們吃剩飯剩菜嗎？」，亦有人抨擊，「不懂什麼人喜歡科目三，真的好土」。

「極目新聞」進行網路調查「你希望春晚出現科目三嗎？」，吸引5.9萬人投票，超過4.9萬人表態「不希望」，僅4517人表示「希望」，出現懸殊的落差。