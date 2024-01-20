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「觀音山上觀山水」廣東景區懸賞138萬徵下聯

中國新聞組／北京20日電
觀音山森林公園景區圖片。（取材自觀音山森林公園景區公眾號）
觀音山森林公園景區圖片。（取材自觀音山森林公園景區公眾號）

廣東東莞觀音山森林公園以「觀音山上觀山水」 為上聯，對外徵集下聯，八年來獲得投稿量36萬餘句，但一直沒有徵得最佳下聯。公園方近日發布第十次徵聯啟事，並設獎金總額138萬元（人民幣，下同，約19.4萬美元），引起網友熱議和質疑到底是真心尋覓還是炒作？對此，景區回應稱，因為對聯要掛在觀音山大門，最佳下聯確實是要求較嚴，所以寧缺毋濫。

極目新聞報導，據「廣東觀音山」公眾號消息，2015年，觀音山森林公園以時任廣東楹聯學會會長鄒繼海先生創作的「觀音山上觀山水」 為上聯，向海內外楹聯界徵集下聯，累計公開徵聯九次，投稿量36萬餘句，雖徵得一批優秀下聯，但由於出句內含機關甚多，應對難度極大，故至今仍然沒有徵得最佳下聯。現主辦方決定繼續徵集「觀音山上觀山水」的最佳下聯。此次下聯內容可使用東莞觀音山景物元素應徵，也可用五岳元素應徵。

徵聯啟事。（取材自觀音山森林公園景區公眾號）
徵聯啟事。（取材自觀音山森林公園景區公眾號）

本次活動投稿時間從2024年1月1日至2024年12月31日，獎金總額為138萬元。其中，以觀音山的景物元素應徵對句的，「最佳下聯獎」獎金88萬元；「優秀下聯獎」20句，每句獎金1萬元。若以泰山、華山、衡山、嵩山、恒山五岳的景物元素應徵對句的，「最佳下聯獎」獎金10萬元，「優秀下聯獎」20句，每句獎金1萬元。

投稿小程序頁面。（取材自觀音山森林公園景區公眾號）
投稿小程序頁面。（取材自觀音山森林公園景區公眾號）

檢索其徵聯資訊發現，從2015年起，景區便一直在做有獎徵集下聯活動，獎金從一開始的5000元漲至7萬元，再漲至70萬元、108萬元，卻始終沒有徵到「最佳下聯」。此前活動中評選出過「優秀下聯」，已頒獎兌現獎金，結餘獎金捐給了景區所在地的一家慈善會。

對於多年未徵得最佳下聯，有網友質疑是園方在炒作，屬地文體旅遊部門工作人員稱，近幾年已接到多次投訴，但最終解釋權歸主辦方。

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