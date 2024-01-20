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重慶暖心企業連35年漲薪 曾因只漲50元致歉

中國新聞組／北京20日電
重慶美心集團每年都會上調員工工資。（取材自微博）
重慶美心集團每年都會上調員工工資。（取材自微博）

重慶美心（集團）有限公司（以下簡稱美心集團），連續35年給員工漲工資，2024年仍繼續實行全體工資調增制度，引發關注。

美心集團2024年調增薪金的通知。（視頻截圖）
美心集團2024年調增薪金的通知。（視頻截圖）

九派新聞報導，美心集團去年曾因經濟形勢不好，只能加薪50元（人民幣，下同，約7美元）向員工致歉而受到關注。

因只能加薪50元致歉。視頻截圖
因只能加薪50元致歉。視頻截圖

美心集團人力資源部一工作人員介紹，調增工資最低標準為每月100元，部分員工可以拿到每月200到250元的工資調增。

公司宣傳部門負責人楊先生說，調增工資有一定要求，新老員工的標準也不一樣。如曠工和遲到過多、一年內請假超過20天等不遵守勞動紀律的員工，無法拿到調增工資，而資歷較深的科長及以上幹部可調增每月200元以上。

楊先生指出，公司每年都會有新員工入職，企業會將員工合理分流至各部門。「如果員工不適應崗位會立馬調動，（公司）不會立刻辭退員工。」他說，即便是在經濟最困難時期，企業也一直堅持不大規模裁員，以保證架構穩固。

楊先生1999年進入美心集團，作為老員工，他看到公司一直保持工資增長的傳統，感受到日子有盼頭。他表示，無所謂工資多少，最重要的是能夠保持增長，就很欣慰。

重慶美心集團主營門業，投資涵蓋旅遊地產、汽摩配件、新型環保建材等多個產業領域，早期為勞動密集型企業，發展至今將目光投至旅遊、建築、地產等服務業。

投資 裁員

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