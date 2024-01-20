河南校舍深夜失火 13人死亡 網質疑「新聞被官方壓下」

河南 省南陽市方城縣獨樹鎮硯山鋪村英才學校一宿舍昨（19日）深夜發生火災，消防人員趕到現場搶救近凌晨撲滅明火。據官方通報，這場深夜大火造成13人遇難，1人受傷，涉事學校負責人已被控制。消息今天一早就衝上熱搜第一，不過因官方通報未詳述遇難者是否是學生以及身分及細節，引發諸多質疑和不滿，有網民稱帖文疑被刪除，懷疑官方企圖把新聞壓下來。

據央視在今天上午8時28分發布的通報指出，19日23時00分，方城縣119指揮中心接報警，獨樹鎮硯山鋪村英才學校一宿舍發生火災。方城縣消防救援大隊組織救援力量迅速到達現場，23時38分現場明火被撲滅。事故造成13人遇難，1人受傷，傷者正在醫院救治，目前生命體徵穩定。

通報指出，事故發生後，當地成立事故處置指揮部，迅速開展事故調查和善後處置等工作。涉事學校負責人已被控制。消息傳出引發不少網民關注，相關報導一早就衝上微博 熱搜第一。

但因報導及官方通報都未提及遇難者身分及火災原因，引發許多網民不滿與質疑：「傷亡這麼大，13條人命，還是學生，就這麼輕描淡寫？」「學校負責人被控制，校領導有沒有責任？教體局有沒有責任？南陽市政府有沒有責任？ 」

網民紛紛留言：「遇難的是學生嗎？太痛心了」 「快放假了出現這樣的事，13個孩子的家長怎麽度過接下來的日子啊。」「通報寫的不清不楚，遇難的是學生嗎？怎麼死的？」「是多大的孩子啊，這個火勢咋起來的。」

有網民則稱：「好多帖子被刪除了。」「新聞是被壓下來了嗎？」「趕快查明原因，給家長一個交代。」也有網民懷疑是否是學校怕學生偷跑出去，把安全通道關閉了，以致發生火災時學生跑不出去，但無法獲得證實。