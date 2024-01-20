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股神炒股虧22億 雲南白藥退圈

記者林宸誼／綜合報導
虧超20億，「股神」雲南白藥不再炒股了。（取材自中國新聞周刊／視覺中國圖）
虧超20億，「股神」雲南白藥不再炒股了。（取材自中國新聞周刊／視覺中國圖）

曾因為炒股在兩年內虧損超過22億（人民幣，下同，約3.08億美元）的A股上市公司雲南白藥，近日揭露投資人關係活動紀錄表，稱已於2023年第3季退出全部二級市場證券投資，並計畫於2024年也不再進行二級市場證券投資業務。

炒股、購買理財產品，向來是某些A股上市公司熱中的副業，但這種「不務正業」的上市公司也逐漸受到監管層關注。

第一財經日報報導，雲南白藥表示，截至2023年9月末，公司交易性金融資產餘額2.87億元，較年初下降88.13%，主因去年第3季處置了公司持有的全部小米集團股票及部分基金投資。

實際上，雲南白藥在理財方面動作頻頻，將自有資金投入低風險理財、存款產品。業內人士認為，雲南白藥選擇收縮證券投資，或與先前投資虧損嚴重有關。2021年、2022年，雲南白藥在股市的投資開始大幅虧損，虧損超過22億元，一度導致業績增收不增利的尷尬。

作為老牌中藥龍頭之一，雲南白藥從2019年起就迷戀上炒股。當年，公司完成了混改，並引進了新的股東新華都。新華都背後的實際控制人正是陳發樹，在資本市場中，有「超級牛散」（大戶）之稱。

北京商報報導，根據雲南白藥2019年財報，公司當年買進了九州通、雅各臣科研製藥、中國抗體三檔醫藥股。當年公允價值變動損益（資產或負債因公允價值變動所形成的收益）達2.27億元，隔年公司加倉，買進貴州茅台等非醫藥股。

2020年，嘗到甜頭的雲南白藥徹底被激發熱情，大力加碼並擴大投資範圍，持倉名單新增騰訊、小米、恒瑞醫藥、茅台、伊利、中國生物。年末，其交易性金融資產較上年增加了24.08億元，達到了112.29億元。

這一年，雲南白藥炒股大賺，當年公允價值變動收益高達22.4億，占利潤總額近32.94%，並直接將當年公司的歸母凈利潤同比拉高了31.85%。這也讓其獲得A股上市公司「股神」的名號。

中國基金報報導，然而好景不長，2021年雲南白藥公允價值變動損失達19.29億元，導致淨利腰斬。

根據最新的投資者調研會議紀錄，隨著雲南白藥處置了持有的小米股票，其已正式完成清倉，並徹底戒掉了炒股這個「負業」。

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