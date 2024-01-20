「問題出在領導層」 克魯曼：中經濟踉蹌 恐禍延全球

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼指出，種種跡象顯示，中國經濟蹣跚而行，可能禍延全球。(美聯社)

中國解除「清零」防疫措施後的經濟復甦卻有氣無力，令人大失所望。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 在紐約時報專欄指出，種種跡象顯示，中國經濟顯然蹣跚而行，就連官方統計數據也顯示中國正重蹈日本 式通貨緊縮與青年高失業率的覆轍，儘管目前尚未爆發全面性的危機，但可能會禍延全球，各國勿幸災樂禍。

數年前，中國經濟看來強得就要稱霸世界，為何短短數年內竟深陷麻煩？

克魯曼指出，一大問題出在領導層。中國國家主席習近平經濟管理不善，有獨裁者那種恣意干預的傾向，窒礙了民間投資 。

更深層、久遠的問題是，中國經濟發展模式變得難以為繼。消費者支出占GDP百分比太低，原因可能包括：1.金融壓抑（financial repression）— 一面壓低存款利率，一面讓偏愛的貸款者享有低利貸款 — 使家庭所得受抑制並將其導入政府控制的投資；2.社會安全網薄弱，逼得家家戶戶努力儲蓄以支應急用之需。

中國消費者支出低落，至少與生產力產能相比顯得太低，如何能產生足夠的需求，好讓產能利用率維持不墜？當局的解決之道是大舉投資，把投資占GDP比重拉高到超過40%。這麼做的問題是，砸那麼多錢投資，投資報酬率不嚴重遞減也難。

更何況，中國適齡工作人口大約在2010年觸頂，之後便一路走下坡，整體生產力也顯得停滯不前，不再像2000年代初勞動力迅速擴增、生產力高成長那樣，能夠持續支撐極高的投資率。

這些問題已存在至少十年了，為何現在變成大麻煩？因為在此之前，政府助長巨大的不動產泡沫，藉此遮掩住消費者支出不足的問題。但如今，泡沫終於爆裂。

從局外人觀點來看，根治中國經濟弊病的方法直截了當：終結金融壓抑，讓經濟占比更高的所得流入一般家庭，並且強化社會安全網，好讓消費者不覺得有必要積攢那麼多存款。如此一來，即可降低難以為繼的投資支出。

但解除金融壓抑勢必遭遇強勢的既得利益者反抗，特別是國有企業。而強化社會安全網，則面臨意識型態上的阻撓，所謂共產政權的高層發言竟像密西根州長似的，也譴責福利主義養了一堆懶人。

中國經濟出問題，有多令人憂心？從某些方面來看，中國的經濟現況令人聯想起1980年代泡沫經濟破滅的日本。不過，日本對經濟走頹勢因應得當，既避免大規模失業、保持了社會和政治凝聚力，而且以適齡工作人口計算的人均實質GDP不減反增，過去30年來成長50%，不比美國差多少。

克魯曼憂心，中國恐怕無法像日本那樣因應得當。在面對經濟困境時，能維持同樣的凝聚力嗎？為提振經濟，會不會使勁衝高出口、衝撞西方國家發展綠能科技的努力？最令人恐懼的是，北京會不會試圖轉移焦點，藉對外窮兵黷武，分散人民對內政凋弊的注意力？

因此，不應對中國經濟踉蹌幸災樂禍，因為那可能演變成人人的問題。