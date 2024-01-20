「問題出在領導層」 克魯曼：中經濟踉蹌 恐禍延全球
中國解除「清零」防疫措施後的經濟復甦卻有氣無力，令人大失所望。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報專欄指出，種種跡象顯示，中國經濟顯然蹣跚而行，就連官方統計數據也顯示中國正重蹈日本式通貨緊縮與青年高失業率的覆轍，儘管目前尚未爆發全面性的危機，但可能會禍延全球，各國勿幸災樂禍。
數年前，中國經濟看來強得就要稱霸世界，為何短短數年內竟深陷麻煩？
克魯曼指出，一大問題出在領導層。中國國家主席習近平經濟管理不善，有獨裁者那種恣意干預的傾向，窒礙了民間投資。
更深層、久遠的問題是，中國經濟發展模式變得難以為繼。消費者支出占GDP百分比太低，原因可能包括：1.金融壓抑（financial repression）— 一面壓低存款利率，一面讓偏愛的貸款者享有低利貸款 — 使家庭所得受抑制並將其導入政府控制的投資；2.社會安全網薄弱，逼得家家戶戶努力儲蓄以支應急用之需。
中國消費者支出低落，至少與生產力產能相比顯得太低，如何能產生足夠的需求，好讓產能利用率維持不墜？當局的解決之道是大舉投資，把投資占GDP比重拉高到超過40%。這麼做的問題是，砸那麼多錢投資，投資報酬率不嚴重遞減也難。
更何況，中國適齡工作人口大約在2010年觸頂，之後便一路走下坡，整體生產力也顯得停滯不前，不再像2000年代初勞動力迅速擴增、生產力高成長那樣，能夠持續支撐極高的投資率。
這些問題已存在至少十年了，為何現在變成大麻煩？因為在此之前，政府助長巨大的不動產泡沫，藉此遮掩住消費者支出不足的問題。但如今，泡沫終於爆裂。
從局外人觀點來看，根治中國經濟弊病的方法直截了當：終結金融壓抑，讓經濟占比更高的所得流入一般家庭，並且強化社會安全網，好讓消費者不覺得有必要積攢那麼多存款。如此一來，即可降低難以為繼的投資支出。
但解除金融壓抑勢必遭遇強勢的既得利益者反抗，特別是國有企業。而強化社會安全網，則面臨意識型態上的阻撓，所謂共產政權的高層發言竟像密西根州長似的，也譴責福利主義養了一堆懶人。
中國經濟出問題，有多令人憂心？從某些方面來看，中國的經濟現況令人聯想起1980年代泡沫經濟破滅的日本。不過，日本對經濟走頹勢因應得當，既避免大規模失業、保持了社會和政治凝聚力，而且以適齡工作人口計算的人均實質GDP不減反增，過去30年來成長50%，不比美國差多少。
克魯曼憂心，中國恐怕無法像日本那樣因應得當。在面對經濟困境時，能維持同樣的凝聚力嗎？為提振經濟，會不會使勁衝高出口、衝撞西方國家發展綠能科技的努力？最令人恐懼的是，北京會不會試圖轉移焦點，藉對外窮兵黷武，分散人民對內政凋弊的注意力？
因此，不應對中國經濟踉蹌幸災樂禍，因為那可能演變成人人的問題。
上一則
中美金融對話 關切金融治理同意繼續保持溝通
下一則
FB留言