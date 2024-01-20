春節前半數麻將機被90後買走 中國麻將第一大省換它做

據京東統計，有超過53%的麻將牌及麻將機被90後買走。（取材自微博）

隨著春節臨近，年節娛樂產品銷售火爆。據「年貨消費觀察」顯示，隨著京東年貨節的開啟,「麻將」搜索量已超200萬次。進入1月以來，京東麻將牌銷量同比增長近3倍、麻將機銷量同比增長近7倍。其中，超過53%的麻將牌及麻將機被90後買走。從地域上看，超13%的麻將進入廣東省做年前準備，廣東麻將儲備超過四川的30%，躍居全國第一。

據新華財經報導，麻將文化成為2024年春節裡的時尚因子。除了麻將牌、麻將機之外，今年京東年貨節期間，帶有麻將元素的服飾商品同比超過130%，「吃碰槓聽胡」 「龍七對」「槓上開花」「把把自摸」等麻將元素被運用到了服裝、抱枕到手包、配飾等，成為今年京東年貨節上備受青睞的時尚年貨。

含有麻將元素的家居飾品銷量同比增長近5倍，帶有麻將元素的服裝及首飾產品銷量同比超100%，其中，帶發財等元素的紅品拖鞋搜索環比增長127%，周六福黃金麻將轉運珠銷量同比增長超6倍。

京東消費與產業發展研究院一項春節動向訪談顯示，今年春節，年輕人規畫的過年娛樂局中，麻將熱度攀升，這與京東年貨節的銷售數據形成呼應。京東年貨節銷售數據顯示，超過53%的麻將牌及麻將機被90後買走。報導認為，在經歷了KTV、桌遊、劇本殺、密室逃脫等眾多新興娛樂休閒方式之後，不知道玩什麽的年輕人一回頭，發現這個記憶深處裡的傳統桌面遊戲與春節的氛圍更搭。

麻將機、麻將牌在各地區的銷量在一定程度上反映出不同省份在中國麻壇上的江湖地位。以目前的備貨量來看，被調侃為「飛機一過秦嶺，腳下就傳來麻將聲」的四川暫時被廣東趕超。江蘇省的麻將銷量緊隨粵、川之後，河北、山東兩省麻將愛好者也在積極備貨。平時買麻將更多是3到5線城市消費者。

年輕人娛樂休閒方式愈來愈豐富多元，而傳統的麻將卻在春節前夕被眾多90後、00後的年輕人帶領率先「高調返場」，成為熱門年貨。網友多認為，這一數據表明，麻將等產品已成為年輕人喜愛的娛樂方式之一，「這是他們能找到的最省事的社交模式了」。不過在眾多網友的心目中，最愛打麻將的還是四川：「不是打麻將就是在去打麻將的路上」，