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中國上萬名男大生上網曬女友照片「求打分」 世界頂級美女卻選了她

中國新聞組／北京20日電
一些男性用戶到虎撲網曬女友照片「求打分」；示意圖。（圖／123RF）
一些男性用戶到虎撲網曬女友照片「求打分」；示意圖。（圖／123RF）

從體育論壇起家的虎撲網用戶中有近九成是男性，而該網以各種排名、評分的結果，多被視為是男性感興趣話題的指標風向。據報導，成千上萬名男大學生，跑到這個網站曬女友照片「求打分」；但在「世界各大頂級美女」的評選裡，有超過13萬網友把最高票都投給了「母親」。

據騰訊新聞「穀雨工作室」報導， 據易觀千帆2021年數據，虎撲用戶中男性占比高達89.8%，而女性占比只有10.2%。這符合了「虎撲，男人感興趣的話題都在這裡」這句Slogan。在近期的「高校打分」破圈後，「虎撲男孩」的打分對象涵蓋了宇宙萬物，多無聊的話題都有人參與。

大學專業評分的熱度依然居高不下。「電氣工程及其自動化」這個專業有超過2萬人打分，是打分人數最多的專業，也是千人以上打分專業中得分最高的。因為抱住了國家電網這個鐵飯碗，該專業「就業形勢穩如老狗」，被認為「二本電氣也比985新聞好」。處於鄙視鏈下游的，除了生化環材這些「老天坑」，還有曾經輝煌如今落寞的土木工程。

在「世界各大頂級美女」的評選裡，超過13萬網友把最高票投給了「母親」。在職業評分裡，農民、環衛工人等體力勞動者的分數最高，因為他們「拿著最低的工資，幹最苦最累的活」；保潔員也得到9.8分：「好多都是五六十歲的阿姨，又是誰的母親。」

在對「不同人生階段」的打分中，對高中階段的點評是最多的，對大學階段的評分最低。報導認為，這源自大學生們對理想大學生活的想象與落差。他們發現「最好的大學在高中的期待裡」，醒悟了「生活就是一山放過一山攔」，意識到「努力有時候是沒有結果的，即便自己努力許久到達的可能只是其他人的起點。」

在對「人生遺憾題材詩詞絕句」的打分中，4.3萬人給這句話打出了9.9的高分：「欲買桂花同載酒，終不似，少年遊。」有人在評論區寫道：「人無法同時擁有青春和對青春的感受。」在「關於人生各階段成語」的打分中，排名前三的是：碌碌無為、渾渾噩噩、半死不活，充滿對人生不得志的感慨。

一些虎撲用戶用「中專太妹」「洗腳城優質資源」這樣的詞匯攻擊女網紅，也會曬出女友「求打分」。他們可以因為女朋友的一句「你是不是不愛我了」而血壓飆升，也會因為父母的一句「我為你感到驕傲」產生想哭的衝動。他們在信息繭房裡報團取暖，收獲某種來自亞文化的安全感。

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