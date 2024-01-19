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「最牛學習計畫表」曾火遍全網 清華雙胞姊妹如今返國任教

中國新聞組／北京19日電
馬冬晗、馬冬昕的時間計畫表。（取材自上觀新聞）
馬冬晗、馬冬昕的時間計畫表。（取材自上觀新聞）

「清華特獎雙胞胎姊妹歸國教學」的話題登上微博熱搜，這對清華雙胞胎姊妹花曾以一張「最牛學習計畫表」火遍全網，一起斬獲清華本科生特等獎學金。如今，她們學成歸國，雙雙任教大學。姊姊馬冬晗現在是大連理工大學教授、博士生導師，妹妹馬冬昕現在是清華大學副教授、博士生導師。

每日經濟新聞報導，畢業於清華大學化學系的馬冬昕，曾前往多倫多大學進行博士後工作，主要從事鈣鈦礦材料的研究，合作導師為該領域著名科學家Edward H. Sargent教授。2022年，她成功製備發光效率高、具有均一量子阱的鈣鈦礦薄膜刷新了鈣鈦礦發光裝置效率與壽命的世界紀錄。同時她成為《麻省理工科技評論》「35歲以下科技創新35人」的華人入選者之一。

畢業於清華大學精密儀器系的姊姊馬冬晗，主攻基於單分子定位的超分辨顯微成像技術，曾發表SCI論文10餘篇，申請國家發明專利兩項。她曾前往普渡大學開展博士後工作，主要從事基於單分子定位的超分辨顯微成像技術，初來乍到時所涉領域是之前幾乎未接觸過的，面對種種困難，她總是用這樣一句話來給自己打氣，「每天進步一點點生命從此大不同」。2022年，她透過直接從單分子資料建構點擴散函數模型，解決了單分子定位顯微技術自發明以來始終存在的模型不準確的問題。

2011年，清華本科特等獎學金的答辯會上，姊妹倆的一張「最牛學習計畫表」火遍全網。馬冬晗、馬冬昕的時間規畫表、嚴格的時間管理紀錄了腳踏實地的成長，也讓這對雙胞胎姊妹迅速出圈。五年後，在化學系直博的妹妹馬冬昕站到了清華研究生特等獎學金的答辯會上，成為了「雙料特獎」。

馬冬晗（左）、馬冬昕（右）在本科畢業典禮。（取材自上觀新聞）
馬冬晗（左）、馬冬昕（右）在本科畢業典禮。（取材自上觀新聞）

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