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胡錫進被問補倉沒 自稱「補12萬還虧7萬」

中國新聞組／北京19日電

A股上證指數昨一度跌破2800點，不少網民想起資深媒體人胡錫進曾說「跌到2800點以下肯定敢加倉，2800點以下遍地都是黃金」，紛紛喊話老胡「現在滿地黃金了，可以加倉開幹了」，胡錫進原呼籲國家要救市，後來A股反彈，又發文稱他已補倉，並指自己狗屎運太好，「一伸手就拽住了『神力』。」有財經專家則建議股民受不了就去跑跑步，也引起熱議。

影音來源：YouTube

自由亞洲電台報導，微博有網民製作哏圖寫上胡錫進說：「如果股市再跌，再跌到2800點以下，如果真有那麽一天，我想我很有可能會去加槓桿，然後繼續投，如果我要虧到錢，只剩下5萬塊錢，我估計只能跳樓」，要胡錫進「看著辦」。

胡錫進發文表示：「老胡補倉了，沒有無窮的子彈，但我補了12萬，本金從48萬上升到60萬。因為到目前虧了大約7萬。」他他回應了網上的p圖宣稱沒說過要跳樓。對於網民發揮創意拿他開涮的p圖，他說自己看了也樂。「大家有氣，消費消費老胡，我真不覺得生氣。」

據格隆匯報導，胡錫進說，A股雖然跌的很重，但他絕對不會撤，除了和A股榮辱與共，他別無選擇。同時，他也呼籲國家要救市。

下午A股翻紅，收復2800點，胡錫進得意地再度發文稱，「老胡的狗屎運太好了，一伸手就拽住了『神力』。」晚上再發文「老胡補倉了，A股翻紅了，今天我太走運了。」還自己製作了一段「補了」的視頻。

另面對現在的股市行情，中國人民大學國家金融研究院院長、中國資本市場研究院院長吳曉求近日在2024中國資本市場論壇表示，中國資本市場的確處在低迷階段，我們要承認這個現實，現在問題是A股如何回3000點， 「我們對市場抱有信心，天亮之前是最黑暗的，很快太陽就會出來，很快天就會亮，我們要保持樂觀， 實在受不了去跑跑步，鍛煉身體，身體這個時候很重要。 」 

有網民幽默回應：「謝謝專家，已跑完十公里。」有人說：「好建議，股市傷身，跑步修身！」 還有人不滿說：「這是個什麽建議，我不想跑步，就想賺錢，怎麽辦呢？」

微博

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