創新、擴內需 發改委7招拚經濟

中國經濟運行數據不佳，包括發改委與商務部 18日均信心喊話，並推出多項促經濟、穩外貿工作。中國商務部長王文濤表示，中國將吸引更多外資投向「中國製造」、「中國服務」，和以高品質實施RCEP為引領，積極推進加入CPTPP和DEPA進程，推動與更多國家和地區商簽自貿協定 ，進一步擴大「朋友圈」。

中國國家統計局17日公布去年經濟數據，去年第四季GDP年增5.2%，略低於預期，統計局官員坦言外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，經濟發展仍面臨困難及挑戰，中國國務院 新聞辦公室18日召開記者會，由國家發改委官員，出面解讀宏觀經濟情勢和政策。

中國國家發改委副主任劉蘇社表示，展望2024年，中國的發展仍是機遇和挑戰並存。「從困難挑戰看，國內有效需求仍顯不足，部分行業產能過剩，社會預期偏弱，風險隱患仍然較多，國內大循環也存在堵點」；機遇的部分是新一輪科技革命和產業變革正在重塑世界經濟格局，「中國特色社會主義制度優勢持續彰顯，物質基礎更加堅實，產業體系更加完備，政策空間依然充足」。

劉蘇社說，接下來將突出做好七面向工作，一是以科技創新引領現代化產業體系建設，二是擴大內需，三是全面深化改革開放，四是推動城鄉融合和區域協調發展，五是深入推動生態文明建設和綠色低碳發展，六是統籌好發展與安全，七是實際保障和改善民生。

具體作為包括促進消費穩定恢復與擴大，發揮政府投資 帶動作用，用好增發國債、中央預算內投資、地方政府專債等政府投資，調動民間投資積極性，積極擴大有效投資。

另就外貿局勢，商務部長王文濤18日在官媒人民日報表示，將從升級貨物貿易、創新服務貿易、發展數位貿易、深化國際合作、維護貿易安全五方面，推動貿易強國建設。他說，中國會加強對外溝通磋商，用好中美商務部溝通交流機制及中歐、中日出口管制對話機制等平台。