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上海人民公園相親火出國 西班牙網紅：有人直接跟我求婚

中國新聞組／上海19日電
西班牙博主可佳日前在Tiktok上介紹了上海人民公園的相親活動。(視頻截圖)
西班牙博主可佳日前在Tiktok上介紹了上海人民公園的相親活動。(視頻截圖)

西班牙博主可佳日前在Tiktok上介紹了上海人民公園的相親活動，視頻中，公園地上擺滿了相親「履歷」，她形容「像是來到超市，商家向買菜的人推銷自己的蘋果。」更讓她訝異的是，她和朋友們穿梭其中，馬上有不少家長上來跟她介紹自己的兒子，更誇張的是，居然有一名男士直接當場向她求婚。

新聞晨報報導，這部視頻瞬間在網路上掀起轟動，一天內就獲得超過350萬次觀看、30萬個點讚以及3100多條評論，這個消息還被西班牙大報「先鋒報」報導，讓這一獨特的中國相親公園火出國門。

上海人民公園的相親角從誕生至今已有十多年，不少外國朋友第一次見到都驚呼不已，包括今年25歲的可佳，她2019年到中國的語言學校工作，也因此對中國獨特的文化產生了濃厚的興趣。於是她選擇一邊工作，一邊旅遊，體驗多樣的民風民俗。

某天她在網路上看到朋友在上海旅行時，記錄人民公園相親角的盛況，她感到非常好奇，「我從來沒見過這樣的地方。就像Tinder（手機交友App）的線下版本，他們會有自己的介紹，但沒有照片。」所以當她到上海旅遊時，決定把上海人民公園列入行程。

可佳回憶當時的場面，公園的花壇邊、路邊坐滿了一位位年過半百的叔叔阿姨，在他們面前的地上鋪滿一張張寫著自己孩子的收入、年齡、工作、學歷的A4紙。

據報導，一開始，可佳用只覺得是個玩笑，她認為這不是一場真正的相親，所以她大膽地告訴在場的叔叔阿姨，自己是來「找丈夫」的，但當他們因此被團團圍住後，她才意識到這是一場認真的相親會。可佳說，有很多家長介紹兒子給她，並提到了兒子的喜好、房子數量、職業等等，「還有些家長加了我的微信」。

讓可佳印象深刻的是，現場有一位50歲的男人告訴她自己擁有200萬的財產，在了解了她的來歷和喜好後，甚至直接向她求婚。視頻中，可佳驚訝地講述自己被求婚的事，但巨大的年齡差讓她覺得有些怪異：我25歲，他50歲，他的年紀都可以做我的爸爸了。」

上海人民公園相親角。(取材自新聞晨報)
上海人民公園相親角。(取材自新聞晨報)

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