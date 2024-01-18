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龍年迎「龍子龍女」生育小高峰？網酸「專家別迷信」

中國新聞組／北京18日電
中國人口連續兩年下降，出生率創歷史新低。(新華社)
中國人口連續兩年下降，出生率創歷史新低。(新華社)

國家統計局17日公布2023全國人口數，中國人口連2年負成長。不過由於今（2024）年生肖是龍年，中國人口學會專家認為，國人有喜愛「龍年」生育的傳統，上一個龍年（2012年）就有一個生育小高峰，預計今年的生育率有望提升。不過專家此說遭到不少網民吐槽稱，早不信龍年那些封建迷信了，「生吧都，同一年高考亂死你們。」

國家統計局昨公布2023全國人口14億967萬人，比2022年末減少208萬人，人口連續2年負成長。對此，據時代財經報導，中國人口學會會長、中國人民大學教授翟振武，和中國人口學會副會長、南開大學經濟學院教授原新都認為，國際經驗表明，人口負增長最初時期常伴有人口增減交替的波動，今年生肖龍年和疫情後生育反彈，人口負增長可能緩和一些。

報導引述翟振武表示，「少子化」是現代化發展的一個必然結果。目前，中國的總和生育率大概為1.05。他認為在全面的生育支持政策體系落地後，未來有望回到1.3左右甚至之上。

至於中國生育率下降的原因，翟振武認為，既有通用的原因，比如現代化發展，也有自身的獨特因素，一是大量農村人口進入城市，受物價、婚育成本、生活壓力等影響，壓抑了生育欲望；二是考慮到教育焦慮和養育成本；三是隨著婦女的教育水平提升，中國育齡女性的人數在減少；四是「養兒防老」的觀念逐步轉變，不再說孩子愈多愈好。

對於各地在2023年都推出政策以提高生育率，翟振武認為，建立托育系統的效果總體來說是最明顯的，但從根本上來說，還是要進一步建立起一個全面的生育支持政策體系。全面的生育支持政策體系應是「四梁八柱」，從時間、經濟、服務、文化等方面協同發力，創造一個生育友好型社會。目前的「少子老齡化」趨勢會波及到勞動力短缺的問題，長期來說是一大挑戰。

不過對翟振武所說今年因龍年可能提高生育率，不少網民在網上留言吐槽：「專家什麽時候說對過」「專家當年說開放二胎一年能生4995萬的」「現在是文明社會，不信龍年生龍子龍女這些封建迷信了」「生吧都，同一年高考亂死你們」「別在龍年生孩子，人多長大了競爭壓力大，我就88年的」「不會真以為龍年生的就都是人中龍鳳了吧」「專家你來生吧」。

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