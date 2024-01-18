中去年人均可支配收入5500美元 年增6.1%

國家統計局17日公布，去年全年居民人均可支配收入人民幣3萬9218元，平均到每個月為人民幣3268元。圖為上海豫園商城內的商業街。（記者林宸誼／攝影）

國家統計局17日公布，去年全年居民人均可支配收入人民幣3萬9218元（約5504美元），平均到每個月為人民幣3268元（約458美元）。比上年名義增長6.3%，扣除價格因素實際增長6.1%。

來源：中新網

全中國居民人均可支配收入中位數人民幣3萬3036元，平均到每個月人民幣2753元。

按常住地分，城鎮居民人均可支配收入人民幣5萬1821元，比上年名義增長5.1%，扣除價格因素實際增長4.8%；農村居民人均可支配收入人民幣2萬1691元，比上年名義增長7.7%，扣除價格因素實際增長7.6%。農民工月均收入水平4780元，比上年增長3.6%。

全居民人均可支配收入中位數人民幣3萬3036元，比上年名義增長5.3%。按全居民五等份收入分組，低收入 組人均可支配收入人民幣9215元，中間偏下收入組人民幣2萬442元，中間收入組人民幣3萬2195元，中間偏上收入組人民幣5萬220元，高收入組人民幣9萬5055元。

全年全居民人均消費支出人民幣2萬6796元，比上年名義增長9.2%，扣除價格因素實際增長9.0%。全居民人均食品煙酒消費支出占人均消費支出的比重（恩格爾系數）為29.8%，比上年下降0.7個百分點。

全居民人均服務性消費支出增長14.4%，占人均消費支出的比重為45.2%，比上年提高2.0個百分點。