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國足亞洲盃又踢平黎巴嫩 下場遇冠軍卡達 小組出線前景堪憂

中國新聞組／北京18日電
1月17日，中國隊球員吳曦（左）與黎巴嫩隊球員卡西姆·扎因（中）、瓦利德·舒爾爭頂。（新華社）
1月17日，中國隊球員吳曦（左）與黎巴嫩隊球員卡西姆·扎因（中）、瓦利德·舒爾爭頂。（新華社）

繼首役以0比0踢平塔吉克，中國足球隊昨天在亞洲盃足球賽再度以0：0與黎巴嫩握手言和，最後一輪「決戰」將硬碰上屆冠軍卡達，爭取小組出線前景堪憂。不少球迷雖不滿意賽果，但稱是意料之中，甚至有人希望下一場也能踢平，以3場「和球」出線。

來源：YouTube

1月17日，中國隊球員謝鵬飛（右）與黎巴嫩隊球員穆罕默德·海德爾在比賽中拚搶。（...
1月17日，中國隊球員謝鵬飛（右）與黎巴嫩隊球員穆罕默德·海德爾在比賽中拚搶。（新華社）

大公報報導，卡達亞洲盃A組上演第2輪焦點賽事，由中國國家隊出戰黎巴嫩，這是一場關乎雙方能否爭取出線16強的重要之戰。國足正選陣容有兩個變動，徐新和張玉寧正選登場，這令球隊的戰力較上仗有明顯提升。

國足擺出的陣式與上仗一樣是「4-4-2」，正選陣容為門將顏駿凌，蔣光太和朱辰傑擔任雙中堅，劉洋和張琳芃分列左右閘，中場有徐新頂替王秋明正選，搭檔王上源，戴偉浚和劉彬彬分列左右邊路中場，鋒線武磊的搭檔由譚龍改為張玉寧，隊長吳曦傷癒復出在後備席待命。

比賽初段黎巴嫩占優勢，他們一直憑著硬朗的攔截使國足不太適應，但黎巴嫩真正具威脅的攻勢要到23分鐘才出現，前鋒馬度克在左路禁區外遠射，顏駿凌橫身撲出，黎巴嫩右中場H斯恩右邊路傳中，前鋒布基爾迎頂高出。

隨後，國足形勢有所好轉，傳接球速率上升，逐漸掌控比賽節奏，更在43分鐘收穫上半場最好的機會，可惜張玉寧在禁區內的兩次射門都被黎巴嫩門將馬達奮勇撲出。補時階段，黎巴嫩球員馬度克之後的一次遠射中楣，亦讓國足險些失守。半場雙方踢成0：0平手。

易邊再戰，國足掌控比賽形勢，數次威脅到黎巴嫩大門。64分鐘，國足收穫一次黃金機會，戴偉浚右路傳中變射門造成馬達「甩手」，武磊補射被對方後衛在門線前及時解圍。隨後兩隊都處於膠著狀態，最終踢成0：0。

報導指出，國足曾有取得入球的黃金機會，但黎巴嫩亦有數次中楣不入，最終兩隊互交白卷。在剩餘一輪面對東道主卡達之下，國足爭取出線16強的形勢相當嚴峻。

1月17日，中國隊球員劉彬彬（左）在比賽中帶球突破。（新華社）
1月17日，中國隊球員劉彬彬（左）在比賽中帶球突破。（新華社）

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