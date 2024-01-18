內蒙鼓勵生育：生3孩津貼5000元、產假90天

中國生育問題嚴峻，為了鼓勵生育，中國多地新推出一批生育支持政策。(新華社)

為了鼓勵生育，中國多地新推出一批生育支持政策。內蒙古興安盟提出，自2024年1月1日起，同一對夫妻依法生育第二個、第三個子女的，分別給予一次性育兒津貼2000元和5000元(約280、701美元)，生三孩婦女產假90天且實施夫妻每年10天育兒假。

央廣網報導，興安盟內生育第一個、第二個子女的女職工，享受98天產假的基礎上增加產假60天，生育第三個子女的增加產假90天；配偶護理假25天。實行0—3歲父母育兒假制度，興安盟內按政策生育的夫妻，子女在三周歲以前，夫妻雙方每年各享受10天的育兒假。

要做好產後托育服務供給，興安盟將嬰幼兒照護服務納入經濟社會發展、公共服務等專項規劃。到2025年，盟級建成1所標準化托育綜合服務中心，每個旗縣市至少建成2所公辦托育服務機構。

站長之家報導，攜程集團聯合創始人梁建章指出，少子化問題需要整個社會巨大的投入。

他建議，政府應針對家庭按孩子數量發放補貼，每月給予有孩家庭1000至6000元不等的補助。具體來說，一孩家庭補貼1000元，二孩家庭補貼3000元，三孩家庭補貼6000元。這樣算下來，每年大約需要提供1至3兆元的補貼。