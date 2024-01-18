壓歲錢1.2萬？農村老人給不起 安徽：合理發放納村規

過年如何給孩子壓歲錢，對長輩來說也是一門學問。此為示意圖。(新華社資料照片)

快過年了，該怎麼給壓歲錢？有安徽網友反映「過年紅包攀比嚴重，漲到最低200元，給農村老年人帶來很大的壓力」，安徽阜陽官方回應，將引導合理發放壓歲錢，並納入村規民約。

澎湃新聞報導，網友在人民網「領導留言板」留言，最近幾年給孩子的紅包壓歲錢，因為攀比心理，由之前10元、20元，漲到200元，甚至500元、600元，對只靠幾畝地收入的50歲以上老人，給孩子壓歲錢成為新年的新煩惱。由於農村畸形的攀比現象，也影響孩子的價值觀。都是打腫臉充胖子，失去了過年給紅包的意義。

這名網友建議，過年發紅包應向廣東學習，該地生活富裕，但過年紅包普遍為5元、10元、20元，除了父母的紅包，一般親戚給孩子10元最普遍。

由於網友在留言中提到廣東壓歲錢習俗，2021年曾出現的「全國壓歲錢地圖」再引發熱議，當年東部沿海的壓歲錢要高一些，比如浙江3100元、上海1600元、江蘇1000元，最引人注目的是，福建莆田高達1萬2000元，而廣東竟只有50元。

新華社曾報導，老廣東人發紅包只講「意頭」，不比金錢，5元、10元、1元、2元，多少隨意，心到即可。