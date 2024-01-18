上海設「超博」頒證書 每人資助30萬 留住科研人才

上海市頒發的「超級博士後」資助證書。(取材自上游新聞／網路截圖)

上海網友近日曬出自己獲得的「超級博士後」證書，引發關注。有人感嘆第一次知道還有「超博」，有人好奇含金量如何？上海市人社局回應：「超級博士後從2018年開始實施，每人每年資助15萬元(人民幣，下同，約2萬美元)，共資助2年。」

上游新聞報導，社交平台上有網友曬出自己的上海市「超級博士後」資助證書，並稱：「不是個人，而是需要所在單位提交申請。個人覺得獲得資助的前提，可能主要是看個人發表的科研文章，和前期做的研究基礎怎麽樣。」

上海人社局工作人員表示：「『超級博士後』計畫只有在上海的社團單位的博士後，才可以報名申請資助，具體情況可以諮詢自己所在的社團單位。」

據報導，「超級博士後」激勵計畫是上海市集聚和留用優秀青年科研人員的「王牌」項目。自2018年實施以來，對經過遴選的優秀博士後，由上海市給予每人30萬元的資助，同時由設站單位給予不低於1：1的配套經費資助。四年來，累計資助博士後1675名，資助金額約5億元。

申請人必須滿足人事關係在上海市設立的博士後科研流動站、工作站或創新實踐基地，全職從事研究工作的在站博士後人員。在同等條件下可優先推薦的人員，包括重大平台、前沿基礎和應用基礎研究以及核心技術中從事研究工作的人才。