我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「韓江配」挑戰台國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

跪壓非裔致死 華州3警無罪還各獲50萬離職金

上海設「超博」頒證書 每人資助30萬 留住科研人才

中國新聞組╱北京18日電
上海市頒發的「超級博士後」資助證書。(取材自上游新聞／網路截圖)
上海市頒發的「超級博士後」資助證書。(取材自上游新聞／網路截圖)

上海網友近日曬出自己獲得的「超級博士後」證書，引發關注。有人感嘆第一次知道還有「超博」，有人好奇含金量如何？上海市人社局回應：「超級博士後從2018年開始實施，每人每年資助15萬元(人民幣，下同，約2萬美元)，共資助2年。」

上游新聞報導，社交平台上有網友曬出自己的上海市「超級博士後」資助證書，並稱：「不是個人，而是需要所在單位提交申請。個人覺得獲得資助的前提，可能主要是看個人發表的科研文章，和前期做的研究基礎怎麽樣。」

上海人社局工作人員表示：「『超級博士後』計畫只有在上海的社團單位的博士後，才可以報名申請資助，具體情況可以諮詢自己所在的社團單位。」

據報導，「超級博士後」激勵計畫是上海市集聚和留用優秀青年科研人員的「王牌」項目。自2018年實施以來，對經過遴選的優秀博士後，由上海市給予每人30萬元的資助，同時由設站單位給予不低於1：1的配套經費資助。四年來，累計資助博士後1675名，資助金額約5億元。

申請人必須滿足人事關係在上海市設立的博士後科研流動站、工作站或創新實踐基地，全職從事研究工作的在站博士後人員。在同等條件下可優先推薦的人員，包括重大平台、前沿基礎和應用基礎研究以及核心技術中從事研究工作的人才。

上一則

ECA：外派員宜居城市 港排名回升至77

下一則

深大學生用AI養烏骨雞增產6萬隻 請全校喝「科技雞湯」

延伸閱讀

「繁花」中最神秘的女人… 芳妹：王家衛讓我學會用背部演戲

「繁花」中最神秘的女人… 芳妹：王家衛讓我學會用背部演戲
上海翁機票買錯日期立即取消…付6338元卻只退269元

上海翁機票買錯日期立即取消…付6338元卻只退269元
「魅力上海」開播 來洛宣傳旅遊文化

「魅力上海」開播 來洛宣傳旅遊文化
1天睡3小時、3年掙102萬 上海外賣小哥還買2套房

1天睡3小時、3年掙102萬 上海外賣小哥還買2套房

熱門新聞

「北大校花」彭高唱北漂13年後，回老家賣臭豆腐。（取材自彭高唱社群媒體帳號）

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

2024-01-15 08:30
中國官方11日宣布五項措施，簡化外籍人士到中國的簽證條件，來不及在境外辦妥簽證的，可憑邀請函件申辦口岸簽證入境。圖為大批旅客進入廣州白雲機場出發大廳。（中新社）

入境中國再放寬：急需者可憑邀請函辦落地簽 9機場過境免簽

2024-01-10 23:08
龍年除夕還是在大年三十，但明年起連續五年的除夕將會在大年二十九。（新華社）

明年起連續5年沒有大年三十 那還有除夕嗎？

2024-01-11 14:34
圖為中國《科技日報》前總編輯劉亞東。（圖／取自微博）

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

2024-01-14 09:45
李鐵被帶走調查後，他的妻子龍菲傳在美國逍遙自在。(取材自微博)

李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙

2024-01-15 06:30
在美國生活的一位博主買了一台中國製三輪車送給公公，公公第二天就載著一家人出去兜風。(取材自快科技)

中製「三蹦子」在美火了 警察也愛

2024-01-13 01:13

超人氣

更多 >
比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活
好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求
華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪
又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元
新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕

新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕