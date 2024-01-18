深大學生用AI養烏骨雞增產6萬隻 請全校喝「科技雞湯」

「騰班」學生用烏骨雞湯乾杯，慶祝AI養雞有成。（取材自澎湃新聞）

在深圳大學食堂新增的幾個「AI 雞湯」檔口格外引人注目，一群來自深圳大學騰訊雲人工智慧特色班（簡稱「騰班」）的學生，化身「打菜員」，親手把一碗碗雞湯端到每一位前來領雞湯的師生；「請全校師生免費吃雞！」原來這碗雞湯背後，凝聚了深大學生過去8個月的心血。

澎湃新聞報導，「騰班」2021年級學生陳思睿來自貴州遵義，他說，在遵義赤水，烏骨雞是非常有名的農產品，當得知可以用所學知識，助力當地烏骨雞養殖時，他非常感興趣，果斷報名參與。

赤水烏骨雞距今已有300年養殖歷史，2010年，赤水烏骨雞獲得原農業部農產品地理標示登記保護；然而，赤水烏骨雞規模化養殖存在痛點，即大量烏骨雞養於山林之間，雞群的異常體徵、行蹤等，全靠人工監測，不僅費力麻煩，還效率低。

若用AI養殖赤水烏骨雞呢？報導指出，2022年，深圳大學16位「騰班」學生曾用100多天為汕頭特色鵝種獅頭鵝打造了一款AI養鵝小程序，用「鵝體辨識」等技術辨識呆頭鵝、發燒鵝，讓鵝群整體存活率提升了30%。

據報導，基於AI養鵝經驗，2023年，十餘位「騰班」學生走進貴州赤水烏骨雞養殖基地，先後攻克硬體安裝、烏骨雞標註與辨識、多模態演算法訓練等難題，計畫小組利用目標檢測 、追蹤和行為識別等深度學習和電腦視覺技術，及時發現「呆雞」和「木雞」，降低了疫病傳播的風險；同時打造「異物警報」功能，讓野狗和黃鼠狼等入侵者無法「偷雞」；也利用溫度、雨量感測器等物聯網設備監控雞舍環境。

報導說，最終歷時8個多月的研發攻關和持續迭代，對25萬隻烏骨雞進行識別和追踪，10萬張「雞體」照片，匯聚成全球首個烏骨雞智慧養殖系統。系統運作半年多，養殖基地的烏骨雞提升了30%的出欄率，增加6萬多隻。

陳思睿表示，利用該烏骨雞智慧養殖系統，每隻雞的生存狀況都可以即時監控，並形成數據推送到農民的手機端。目前，此烏骨雞智慧養殖系統也正在迭代中，將進一步協助赤水烏骨雞養殖，幫助當地農戶增產增收。

報導稱，為回饋騰班師生，分享豐收的喜悅，貴州赤水烏骨雞的養殖基地寄給深大數百份烏骨雞和上百份烏骨雞蛋 。同學們決定，請食堂在放假前將烏骨雞熬製成「AI雞湯」，送給還在校的1萬多名師生免費品嘗嘗，也嘗嘗「科技的味道」。