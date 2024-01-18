天舟七號攜「年貨」 對接天宮送5.6噸大禮包

在北京航天飛行控制中心拍攝的天舟七號貨運飛船與空間站組合體完成交會對接的模擬圖像。( 新華社)

天舟七號貨運飛船17日晚在中國文昌航天發射場成功發射，為在軌工作的神舟十七號航天員送去龍年春節「年貨」。

中新社報導，天舟七號貨運飛船此次攜帶的貨物多達260餘件，運輸物資總重約5.6噸，涵蓋航天員系統、空間站系統、應用任務領域、貨運飛船系統和工程總體等多方面，具備裝載貨物種類多、大型貨物多、送貨速度快等特點，特別是試驗載荷定製貨包等大型貨物，每件重量都超過100公斤，重量更重，體積更大。

這是截至目前為空間站送去最多科學實驗項目的天舟貨運飛船。空間應用系統通過這艘飛船，向中國空間站送去33項科學實驗，覆蓋空間生命科學、空間材料科學、微重力流體物理與燃燒科學等領域，承研單位涉及10個研究所、8所大學。

天舟七號貨運飛船還為航天員運送了2400公斤生活物資，包括龍年春節「年貨」、新鮮果蔬等。備受航天員歡迎的水果準備了近90公斤，比天舟六號飛船增加近30公斤，將保障在軌的神舟十七號航天員和後續的神舟十八號航天員的食用需求。

此次太空 包裹的「送貨」速度也大大提升。天舟七號貨運飛船一改往常的6.5小時快速交會對接方式，將首次採用3小時快速交會對接，進一步提高貨運飛船自主交會對接能力，豐富交會對接模式。

據了解，目前在中國「天宮」太空站的神舟十七號航天員湯洪波、唐勝杰和江新林，預計今年4月返回地球；神舟十八號乘組將升空接班。