讓主席無所不在？官媒推「習思想充電寶」手機邊充電也能邊學習

光明日報日前推出「習近平談治國理政（1—4卷）」思想充電寶。（取材自微博）

中國為讓民眾對國家主席習近平 的思想「入耳入心」，除無所不在的各種文宣，近來還研發了一款「習近平思想充電寶」，主打一個「手機和思想一起充電」的概念，讓使用者邊為手機充電邊聽習近平談治國理政，這項發明引發熱議。官媒昨天則刊出「習近平開年第一課」講話，讓民眾和高級領導幹部一起學習習近平施政治國的大考量。

「習近平思想充電寶」的照片近日在中國網上熱傳，這款紅色的充電寶，印有「給手機充電，為思想賦能」的宣傳語。據悉，該產品由中國官媒「光明日報」推出，去年曾交付部分產品給中國全國兩會 代表使用。可一邊為手機充電，一邊收聽習近平新時代中國特色社會主義思想的有關內容。

據介紹，該融媒體產品通過新載體、新場景、新應用，將「光明日報」刊發的72位思想理論專家文章轉化為語音，深入解讀習近平新時代中國特色社會主義思想內容，讓中共 黨員幹部民眾「在聽原著中學原文，在悟原理中知原義」，「推動習近平新時代中國特色社會主義思想更加入耳入心」。

負責研發該融媒體產品的官媒光明網副總編輯高賽表示，「習近平談治國理政（1-4卷）」思想充電寶將虛擬節目與實體產品結合，相關學習資料同步在光明網以專題網頁形式推出，並在語音直播喜馬拉雅、蜻蜓FM、新浪微博等平台同步分發推送，擴大理論宣傳的覆蓋面和受眾影響力。在線內容緊跟中國時政熱點不斷更新，用戶可隨時下載最新學習材料，從而實現線下溫故、線上知新。

據悉，從「學習強國」應用程式（App）到「復興壹號」，中國近年來推出了一個又一個平台，敦促民眾學習習近平思想，並以各種方式進行學習「成果」測試，以測試中共黨員、幹部學習的時間和次數。

習近平在「開年第一課」進一步就金融強國建設作出的最新部署有三。一是明確金融強國關鍵核心要素，二是提出加快構建中國特色現代金融體系，三是進一步對標高質量發展要求。