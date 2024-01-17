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血庫告急? 中國衛健委等6部門祭「3免」鼓勵獻血

中國新聞組／北京17日電
安徽省合肥市蜀山區琥珀街道飛虹社區組織日前開展無償獻血活動。(中新社)
安徽省合肥市蜀山區琥珀街道飛虹社區組織日前開展無償獻血活動。(中新社)

中國國家衛生健康委等六部門聯合發布激勵無償獻血者的「三免」通知，即免費乘坐公共交通工具、免費遊覽政府投資主辦的公園和免交公立醫院普通門診診察費。網路熱議，此舉是否反映中國血液儲備告急？

來源：YouTube

自由亞洲電台報導，據中國政府網站8日消息，國家衛生健康委、中央宣傳部、全國總工會等六部門當天發出通知，要求進一步做好無償獻血者激勵獎勵工作。「通知」中提到的無償獻血奉獻獎終身榮譽獎的獲得者，可繼續按要求申報無償獻血奉獻獎其他獎項（銅獎、銀獎、金獎）。此外，鼓勵各地推進「三免」政策，即免費乘坐公共交通工具、免費遊覽政府投資主辦的公園和免交公立醫院普通門診診察費。

據報導，南京公益人士何培蓉16日說，當局曾經強行在校大學生和國企員工獻血，如今可能不再強制獻血，於是改用獎勵措施。她說，政府對獻血者提供優惠：「當本人獻血達到一定數量時，家中的直系親屬在需要時可免費使用一定數量的血液，但是要先付錢，然後拿獻血證去報銷，報銷的過程非常繁瑣。」

對此，網民紛紛熱議，「讓國家幹部、公務員優先獻血，起到帶頭作用！還有網民表示，獻血者優先用血現在能落實嗎？」、「我之前獻血，然後我家人住院需要用血時，還是沒血，要親屬當場去血站獻血才能用血」。

報導指出，關注公共衛生領域的北京公益機構益仁平中心聯合創辦人陸軍表示，衛建委等六部門出台激勵無償獻血的通知，一方面說明中國血庫儲備不足，需要增加，另一方面說明，獻血者人數減少。他說：「在上個世紀90年代，以貴州這些地方把血漿經濟做得如火如荼，成爲地方政府賺黑心錢的產業，導致艾滋病的泛濫，釀成了很多人間悲劇。所以民衆對獻血的觀感都是比較負面的。另外，醫療機構給患者輸血收費卻是高價的。」

學者金先生認爲，政府出台激勵無償獻血措施，除了應對獻血者數量減少，另一原因是爲可能爆發的戰爭做準備。

中國六部門聯合發布激勵無償捐血者的通知，引發血液儲備告急猜測。(路透資料照片)
中國六部門聯合發布激勵無償捐血者的通知，引發血液儲備告急猜測。(路透資料照片)

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