95歲學者茅于軾移居「自由之地」 嘆此生不再回中國

中國著名經濟學家、天則經濟研究所創辦人茅于軾近日於加拿大溫哥華度過95歲生日。(取材自X平台)

中國知名自由派學者及經濟學家茅于軾，因言論和思想觀點不容於中國當局，長期遭到打壓。旅居海外時事評論員蔡慎坤14日在X平台上披露茅于軾「95歲之際終於來到了自由之地」，證實他在加拿大 溫哥華，並說「此生已不打算再回去中國了」。

自由亞洲電台報導，茅于軾曾於1993年創立北京天則經濟研究所，並擔任榮譽理事長、人文經濟學會理事長，發表過「擇優分配原理」、「中國人的道德前景」等學術論文，惟長期因言論和思想觀點而遭受當局不斷打壓。

蔡慎坤在第一則貼文表示，「先生坦言此生不打算再回到生活了90多年的中國，不過先生對未來並不悲觀，認為歷史的潮流不可逆轉，開倒車是不得人心的，必然車毀人亡！相信在不遠的將來，中國會融入世界自由大家庭，不僅擁有自由競爭的市場經濟，還會擁有自由組黨、自由表達、自由遷徒的基本權利，擁有免於恐懼的自由 ！」

蔡慎坤貼文還附上一張茅于軾夫婦一同切蛋糕的照片，但沒有拍攝地點和時間。

第二則貼文透露當日茅于軾是在溫哥華住處不遠的一家食店慶祝生日，對於餐廳主管推薦的挪威深海帝王蟹，茅于軾吃得津津有味。

報導指出，2011年4月26日，茅于軾曾發表「把毛澤東還原成人」，提出毛澤東不是神，要接受公正的評價；2013年8月31日他發表修訂版，認為毛澤東因為迷信權力，喪失了起碼的理性，由一個政治家淪落為跟人民對立的人民公敵。

茅于軾在2012年獲頒美國智庫卡托研究所（Cato Institute）頒發自由獎，2014年更被英國「展望」（Prospect）雜誌選為年度「世界思想家」，是唯一入選的中國人。2019年茅于軾90歲大壽，接受英國「金融時報」訪問時表示，「你問我如果有選擇，會不會想生逢另一個時代，另一個國度？當然，如果我有選擇，我希望到美國去」。

在茅于軾潤到加拿大消息曝光後，有網友就說，「茅老先生95歲『潤』了，高耀潔 女士80多歲潤的，多少歲潤都不晚！」