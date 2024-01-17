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日經：中國噩夢是「賴川」組合 賴恐面臨北京更大施壓

不結婚、不生娃 南京女打造全女社區「建自己的養老院」

中國新聞組／北京17日電
在南京，「女性共居」開始出現。圖為另一女性共居的主理人。 (取材自澎湃新聞)
在南京，「女性共居」開始出現。圖為另一女性共居的主理人。 (取材自澎湃新聞)

近幾年中國婚育率降，單身女性正尋找傳統家庭以外的居住模式，像是在南京，決心不婚不育的素昧平生女子，她們格外珍惜姊妹淘特有的情誼，營造「常伴我身側就是家人」的同性共居社區，謝絕男士，輪流做「一家之主」。

來源：YouTube

騰訊新聞官方帳號「穀雨實驗室」報導，位於南京郊外的三層樓，面積168平方公尺（約莫50坪）的別墅，是一棟全女性共居空間，由4個彼此相互扶持，平均年齡25歲的單身女性共同營造。

這4人素昧平生，7個月前Yuuki、飯飯、阿桐因一篇介紹建立全女社區的部落客文章而結識，於是開始找房，期間遇見做房仲的一一加入，最後決定租賃「賽西亞」的現址。

首先，每人提前預交人民幣200、300（下同，約新台幣900、1300）作為一周的生活費給「一家之主」，由她負責編寫食譜和日用品採購、集體出遊等費用支出，結餘就在一周一次的家庭會議轉交給下一位輪值主事者。

報導說，4個人聚到一起之前都曾經歷漫長的女性意識覺醒之路。

一一2018年結束差點步入婚姻的戀愛，期間表嫂告訴她丈夫家暴，也是在那個時候，她考慮投身「不婚族」的行列。

阿桐成長於男主外女主內的傳統家庭，記憶中每次母親向父親要生活費，都能感受到母親的委屈，之後在網路上認識很聊得來的女性朋友，卻因深受憂鬱症困擾而深夜投湖自盡。

Yuuki是獨生女，但總能感受到家裡有一種隱形的重男輕女氛圍，父親從來不覺得需要為女兒置產，反而很慷慨拿積蓄給她表哥買房，覺得自己好像在還一種叫「不是兒子」的隱形貸款

報導指出，目前賽西亞每個月房租支出約莫5000元(約701美元)，另有兩房對外出租，即使滿租也無法獲利，飯飯坦言，當初受女性共居的熱情所鼓舞，商業模式考慮得不周全，但還是不想放棄，因它包含了很多理想主義的東西在內。

於是她們調整營運模式，在「小紅書」開通帳號「妳來啦」，宣傳女性技能交換的知識付費社群，由Yuuki負責運作，她們已籌備幾堂知識付費課程，有租屋技巧分享、履歷寫作、女性如何探索內外關係等等。同時另計畫定期開辦公益課程，舉辦娛樂活動。

她的朋友曾問她，不結婚以後老了怎麼辦，一一反問：「我這輩子不結婚，不生孩子難道還建不起一個自己住的養老院嗎？」

養老院 貸款 家暴

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