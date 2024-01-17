春運26日啟動 估90億人次出行

中國返鄉春運潮即將啟動，示意圖。 (中央社)

中國今年的春運時間為1月26日至3月5日，共計40天。官方預估，全國跨區域人員流動量預計達90億人次，有望創歷史新高。

中國國務院 新聞辦16日舉行「2024年春運形勢及工作安排」記者會。綜合運輸春運工作專班副組長、交通運輸部副部長李揚在會上作上述表示。

李揚指出，鐵路、公路、水路、民航等營業性客運量將超18億人次；高速公路及普通國省幹線非營業性小客車人員出行量將近72億人次，自駕出行占比將突破8成。整個春運期間預計有90億人次出行，有望創歷史新高。

據統計，2023年春運全國旅客發送量為47億人次，2018年春運全國旅客發送量29.7億人次。

李揚介紹，今年春運呈現四個主要特點，一是全社會跨區域流動量大，根據預測，40天內約有90億人次出遊、探親、休閒等，有可能創歷史新高；二是發生結構性變化，80%都將是自駕車 出行，也將創歷史新高；三是春運期間保通保暢壓力較大，保暖保供能源物資運輸活躍，民生物資供銷兩旺，還有的地方已經開始春耕生產，各種貨物流動疊加；四是安全生產壓力非常大。因此，經國務院領導同意，交通運輸部牽頭成立了綜合運輸春運工作專班，保障民眾能夠平安出行。

另外，國家疾控局傳染病防控司司長雷正龍16日在國新辦發布會上指出，春節假期前後，人群大規模流動，受探親訪友、聚餐聚會活動增加等多種因素影響，新冠疫情 或出現一定程度回升，全國多地可能繼續呈現多種呼吸道傳染病交替或共同流行的態勢。