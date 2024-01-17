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1杯6200元 天價咖啡店 上海、廣州門市全關

中國新聞組╱綜合報導
一杯要價6200元人民幣的「天價咖啡」，出師不利 。（取材自極目新聞）
一杯要價6200元人民幣的「天價咖啡」，出師不利 。（取材自極目新聞）

曾因銷售6200元一杯天價咖啡而聲名大噪的「根本咖啡」，近日被爆出上海門市突然閉店，在廣州的最後一家門市番禺天河城店也將於一周後停業，意味著根本咖啡全國僅有的四家門市將會全部關閉。

央廣網報導，自2022年成立以來，根本咖啡在上海和廣州共開出四家門市，其中，廣州的兩家門市已於2023年9月關門，但當年11月，根本咖啡轉戰上海，並憑藉6200元一杯的天價咖啡走紅。如今番禺天河城店即將關門，根本咖啡全國的四家門市將全部關閉。

新民晚報報導，精品咖啡店「根本咖啡」位於上海的門市1月10日突然關閉，內部設備被全部清空，原本用來擺放咖啡的石塊也隨意散落在各處。店家並未出面說明，大眾點評則顯示「商家暫停營業」。

根本咖啡上海店閉店消息傳出不到兩天，根本咖啡廣州番禺天河城門市的相關工作人員表示，已經接獲公司通知，門市還會營業一周時間，之後會閉店關門。

當被問及根本咖啡上海店經營情況時，對方則表示不太清楚，但上海店的營運工作人員已經回到廣州本部。至於上海、廣州門市關閉原因，對方僅用一句「經營狀況不佳」草草帶過。

據報導，有網友稱，根本咖啡疑似因資方股權糾紛問題才閉店。一位不願具名的消息人士則對紅餐網表示，未來根本咖啡或許會換一個法人，但至於是否繼續做咖啡，目前暫未可知。對於根本咖啡暫停營業，不少網友認為是「意料之中」的事，「6200元一杯咖啡只是店家做引流的行銷策略。」

網友吐槽咖啡很不好喝，根本咖啡在留言區回覆消費者圖。(取材自美團App)
網友吐槽咖啡很不好喝，根本咖啡在留言區回覆消費者圖。(取材自美團App)
圖為根本咖啡店。(取材自根本咖啡官方公眾號)
圖為根本咖啡店。(取材自根本咖啡官方公眾號)

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