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中國咖啡賽道更卷 星巴克+大鬧天宮 推變身拿鐵

記者林宸誼／綜合報導
星巴克16日宣布牽手古代神話中的「大鬧天宮」IP，推出會「變身」的拿鐵，產品吸管是「老孫的金箍棒」造型。（星巴克中國官微）
星巴克16日宣布牽手古代神話中的「大鬧天宮」IP，推出會「變身」的拿鐵，產品吸管是「老孫的金箍棒」造型。（星巴克中國官微）

作為美國品牌，星巴克很少與中國本土文化相關IP的聯名。日前宣布牽手中國古代神話中的「大鬧天宮」IP，推出會「變身」的拿鐵，可看出星巴克為了吸引中國消費者已卯足了勁，而中國咖啡賽道更卷。

第一財經日報報導，該拿鐵產品的吸管是「老孫的金箍棒」造型，在配送的20分鐘路程中，拿鐵會凝聚、分層，產生層次感，所以稱為會「變身」的拿鐵。

實際在星巴克小程序下單一杯人民幣38元的中杯「法式焦糖風味流凍拿鐵」，與普通拿鐵不同的是，在拿鐵中確實能夠喝到「凍」，整體來說口感較甜。

近年來咖啡賽道競爭尤為激烈，咖啡市場硝煙四起，巨頭品牌都在努力維護市占，聯名則是「殺手鐧」之一。

2023年9月，瑞幸與茅台聯名的醬香拿鐵走紅。據瑞幸咖啡官方微博，醬香拿鐵單品首日銷量突破542萬杯，單品首日銷售額突破人民幣1億元。

此外，還有MANNER與香水品牌Jo Malone，聯名推出新品「焦糖可哥拿鐵」，M Stand與瑞士製表商百年靈也曾推出過聯名咖啡。

業界認為，這次合作說到底還是市場競爭太過激烈，如今的咖啡賽道極其卷，各大品牌瘋狂加速出新品、跨界行銷等是各大品牌互卷的方式之一。由於目前大陸咖啡市場仍處於擴張態勢，這也代表各大品牌仍有機會在下半場的競爭中再分一杯羹。

咖啡 星巴克 微博

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