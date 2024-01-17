你可能看過…鋼琴旁大笑的表情包紅9年 陝西李老師成苦主

李老師坐在鋼琴旁大笑被做成表情包。（視頻截圖）

誇張的爆笑以及魔性的笑聲，一張女生坐在鋼琴旁大笑的表情包走紅網絡多年，而這位「在全網笑了9年的女子」到底是誰？原來表情包的原型李老師來自陝西寶雞，多年來因為這張表情包走紅，導致她個人信息被扒、被謾罵、被網暴。不過也有許多網友稱讚李老師的笑容，「我看著就覺得很治癒」、「她笑起來真好看」。

來源：YouTube

橙柿互動報導，表情包主角李老師李老師回憶，2015年7月的一天，她和朋友在琴房裡，「我們很自然地坐著聊天，朋友拿著手機在拍，我看了他一眼，他也看了我一眼，我們都在笑的那個瞬間，他把我拍了下來發到了朋友圈。」

李老師被做成表情包。（橙柿互動）

李老師說，拍視頻的時候沒有想過要刻意去拍大笑的場景。大家看了這個視頻覺得好魔性、好喜歡、好歡樂。沒想到有網友把視頻下載下來，發到了其他網站。

李老師講述了魔笑表情包背後的故事：「表情包的拍攝、發布、流傳、走紅都不是我的本意」、「表情包火了，我的個人信息被扒，被謾罵、被網暴。」

關於表情包版權方面的問題，李老師也諮詢過律師，「我一開始的初衷也沒想著拿著個東西去賺錢。如果大家看到我的視頻能感受到快樂，我的不追究就有了意義，生活不是金錢第一位。現在的社會大家壓力都很大，給大家帶來快樂也是有意義的。」