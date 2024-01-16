黑龍江蔓越莓、四川魚子醬 中國「隱藏特產」大摸底 網驚：做夢也沒想到

在黑龍江省的蔓越莓種植基地，工作人員在分選蔓越莓鮮果，準備發往廣西南寧。（新華社）

「作為吉林人，還真不知道本地產藍莓！」「黑龍江產蔓越莓？它不是進口的嗎？」「四川產魚子醬？還出口到國外？」正在中國東北湧動的冰雪旅遊熱潮，意外挖掘出這個國家南北多地的隱藏特產。

中新社報導，起初11位廣西小朋友赴東北研學得到當地人暖心守護，廣西送出砂糖橘等水果免費供黑龍江民眾品嘗以示感謝，黑龍江回禮10萬盒蔓越莓，由此帶動中國南北方省分互贈特產。

一些特產因超出網友對家鄉特產認知而引發廣泛討論，並逐步演化成新的網路熱點，更多網友開始對家鄉農業「大摸底」。貴州網友驚嘆於自家的銅仁盛產抹茶；上海網友做夢也沒想到，崇明竟然出產藏紅花；安徽網友也奇怪，六安還盛產世界三大珍餚之一的鵝肝。

吉林大學植物科學學院副院長韓俊友認為，中國幅員遼闊、物產豐富，一些特產不為更多人所知實屬正常。

其實，每一種隱藏特產的背後，都跟隨一連串經濟數字。吉林靖宇的藍莓種植面積超3萬畝，2022年，當地藍莓鮮果產量達1.4萬噸，實現農業產值2.6億元人民幣。當地不僅建起了藍莓種苗研發基地，還成立了科技聯盟和研發中心，實現優質種苗自主研發、自主供種。

不少中國內陸地區的隱藏特產是水產品，主打地域性反差。在遠離海洋的新疆 ，技術人員摸索出一整套在沙漠邊緣的海水養殖技術，成功養殖出石斑魚、龍蝦等海產品。在吉林鎮賚的鹽鹼地上，弱鹼水養殖的大閘蟹供不應求，是北蟹中的新貴。四川雅安魚子醬行銷30多個國家和地區，約占全球魚子醬市場分額十分之一。

韓俊友也指出，隱藏特產不為人熟知還有一個重要原因，那就是缺少知名品牌。雖然一些特產早已實現了產業化，而且效益也不錯，但多以原料的形式進行銷售，沒有打造自己的品牌或還沒有打響品牌。因此，仍要進一步加強農業品牌化建設。

近年，隨著中國互聯網經濟崛起，愈來愈多的特色農產品打通了上行之路。此次由各地網友掀起的農業大摸底，帶動了隱藏特產的銷量，黑龍江蔓越莓順勢走紅，一位電商 準備了一年的存貨被網友一掃而空。

吉林藍莓也搭上了順風車。吉林一商家王宇表示，近期藍莓產品銷量出現大幅增長，訂單主要來自特產商店、機場和超市，現在他正忙著購入原料加快生產。