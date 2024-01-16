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生前拍200多支科普影片 中國46歲網紅醫猝逝

中國新聞組／北京16日電
南通大學附設醫院麻醉手術科副主任朱翔病逝，享年46歲。（取材自現代快報）
南通大學附設醫院麻醉手術科副主任朱翔病逝，享年46歲。（取材自現代快報）

中國知名醫學知識科普達人、南通大學附設醫院麻醉手術科副主任朱翔，在抖音上擁有10萬多名粉絲，日前還在發科普視頻，不料近日驚傳因突發疾病猝逝，享年46歲。朱翔過世的消息網路傳開後，不少同行和網友表示哀悼。

 每日經濟新聞報導，朱翔因突發疾病，醫治無效，12日凌晨4時51分不幸過世。朱翔於徐州醫學院畢業後分配至南通醫學院附設醫院工作，從事臨床醫療、教學、研究工作20年餘來，一直在醫療、教學第一線努力工作。在繁忙的工作之餘，他還開設「麻醉醫生朱翔」的抖音帳號，為公眾科普醫學知識並記錄自己和同事們的工作日常。

「麻醉醫生，真的是打一針就『完事』？」、「全麻舒適，為什麼不能所有手術都用全身麻醉？」朱翔的短片內容熟練運用網路流行語，深入淺出地進行醫學相關知識科普，他還時常和評論區的網友們互動，解答他們的疑惑。

據報導，朱翔生前在短片平台拍逾200多條科普影片，抖音帳號粉絲數逾9萬人，離世前2日仍拍片分享手術前準備工作；朱翔離世消息在網路傳開後，「漲粉」逾2萬，達11.2萬粉絲。

朱翔過世後，有無數網友在他各個影片的留言區寫下留言，表達對朱翔的哀悼和思念。還有許多他生前的同行發布哀悼的視頻，表達痛心之情。有網友表示，會看完朱翔所有的科普視頻，領悟他想要科普的知識，透過這種方式來表達對這名麻醉醫生的敬意。

46歲知名麻醉醫師朱翔過世。(取材自橙柿互動)
46歲知名麻醉醫師朱翔過世。(取材自橙柿互動)

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