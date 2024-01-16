3年賺102萬外賣小哥 被同行罵吹牛挨揍? 他這樣說

外送員陳思疑因吹噓收入，導致同行毆打，但他闢謠。(取材自X平台）

外送小哥陳思3年賺了102萬元人民幣(約14.2萬美元)，從負債逆襲成上海「單王」消息，引發熱議。但有自媒體15日發布消息稱，「據說這個外賣小哥被同行打了，同行們邊打邊罵：『叫你再吹牛逼，叫你再吹牛逼…』」帖子配圖是陳思鼻子流血的照片，地上還有帶血的餐巾紙。但陳思15日表示，這是假消息，希望大家不要傳謠。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，陳思說，這是假消息，他流鼻血是因為之前上火引起，網傳圖片也不是發生在最近這兩天，而是發生在2023年12月。「我沒有被同行打，網路圖片是因為之前上火了。」陳思說，這段時間自己在正常工作，希望大家不要傳謠。

另外，報導說，陳思3年賺102萬元一事，已經從數據方面得到了確認。

有報導指出，因為其吹噓收入過度誇大，被導致其他不滿的外送員毆打致暴力。有網友計算出，如果要3年內靠外送賺到102萬元，該男子平均每天需要工作45小時，顯然是在吹牛。