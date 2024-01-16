90後攜父母當瓦工 日薪2600元 7年從負債到買房

謝恩松一家三口在施工現場。（取材自海報新聞）

160平方米左右的房屋面積，15天的工期，連工帶料，瓦工師傅謝恩松一家三口能拿到4萬元人民幣(約5582美元)左右的工錢，日薪約2600元。從入場開始，一家三口的活動空間便在這棟大樓裡，吃住在四面水泥牆的地下室，直到將這單幹完為止。

海報新聞報導，謝恩松一家是安徽安慶人。2014年，剛滿18歲的謝恩松問媽媽汪桂蘭「做什麼工作來錢快」，得知在山東濟南「貼磚」比較賺錢後，他拜師學了這門手藝，如今已是從業九年的瓦工師傅了。

13日早上5點半，位於山東濟南歷城區科新路附近一小區的地下室內，52歲的汪桂蘭點了燈，輕手輕腳地開始煮飯。早餐很清淡，汪桂蘭煮了白粥，又煮了幾顆雞蛋 ，配上點鹹菜，三口人吃完飯就要上樓做準備工作。

依照房屋裝修的相關規定，他們8點後才可以施工。在這之前的一個多小時內，送料的師傅上門，將幾大袋灰料傾倒在地上。汪桂蘭全副武裝，將需要用到的工具卸下來；父親謝紅祥則默默地將一塊塊重約六、七十斤的長方形瓷磚搬運到位。

「這個活幹完大概要半個月左右時間，連工帶料包下來一共4萬元。」27歲的謝恩松是這一家三口的支柱，父親謝紅祥和他配合默契，兩人一起搬起瓷磚，放下的瓷磚位置幾乎不需要再做移動。

謝恩松說，平常為了賺錢多一點，他和父親分開接活，母親會跟在父親身後做一些零活。快過年了，為了趕工期，一家三口聚在了一處，想盡快幹完手頭的活，早點回安徽老家過年。

2023年上半年，謝恩松因為腰痛去了趟醫院，查出腰肌勞損。他常年合作的濟南錦唐裝飾負責人方月強說，他手底下有七、八個瓦工，都是南方人，但像謝恩松一樣年輕的很少，「現在年輕人都不願意幹這活，又髒又累還不體面，傷腰傷膝蓋還傷肺。」

這兩年，謝恩松試著相親，但失敗了，他將其歸咎於「這份工作不夠體面，每天灰頭土臉的，去跟人家吃個飯還要特地洗澡換身衣服」。

開始學瓦工時，謝恩松剛滿18歲。多年來，因家庭條件艱苦被同村人看不起的回憶，始終刻在這個年輕人心裡。在濟南當瓦工的第二年，謝恩松就買了一輛十幾萬元的車。做瓦工的第七年，他又在濟南房貸款 買了一間120平方米的期房，「現在我們一家人租房住，房貸加上房租和平時的油費，就算不吃不喝，一睜眼就是每個月1萬2000元的支出。」

但好歹現在的謝恩松回到老家不會被瞧不起了。謝恩松的父親當年是村裡唯一一位瓦工，現在謝恩松做瓦工賺了錢，村裡有幾個人也跟著他這個「師傅」一塊到濟南，和他一樣，在「泥砂」裡「淘金」 。