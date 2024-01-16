「比上班族賺得多」90後爭做裝修工人 月入3、4萬元

網友發文提問，「現在裝修工人工資這麼高了嗎?」(取材自微博)

農曆年前又到跳槽高峰。有的年輕人想跳槽一家心儀的公司，升職加薪。有的年輕人中途轉行，選擇從事「不體面但賺錢的工作。」這些工作的名稱，並不高大上。泥瓦匠、美縫工人、油漆工，統稱為裝修工人。聽起來，這是環境髒亂的體力勞動，但動輒三、四萬元人民幣(約四、五千美元)的月薪，卻吸引不少年輕人。

上觀新聞報導，之前有網友曬圖稱，到他家打美容膠的工人，一個月多收入有5萬元。讓其他網友發文提問，「現在裝修工人工資這麼高了嗎?」

歲末，杭州蕭山區原野汽配五金市場迎來生意高峰。店鋪售賣美縫產品的小畢 「工作訂單都排滿了。」

小畢(化名)1991年出生，「高中畢業後去上海拜師學藝做裝修，出師後就自己出來幹了。」小畢直言不諱，2018年來杭州，那時候競爭少，生意好時一個月可以拿三、四萬元月薪，「比坐辦公室的上班族賺得要多。」

但很快小畢發現，一個美縫工人再怎麼吃苦，一天幹15個小時，一個月能賺4萬元。如果帶團隊，給十個師傅介紹訂單，一個師傅給1000元介紹費，一天就能賺1萬元。他很快轉變路徑，給一些夫妻檔的美縫工人介紹訂單，收取一定的介紹費。2019年前，江浙滬裝修生意紅火，小畢趁勢而上，賺了一筆。

小畢說，而單幹的美縫工人，一個月拿1萬多元薪資。「初出茅廬的美縫師傅每個月能有8000元以上的工資，平均水平是1萬多元1個月。」

小畢最初入行時，從不和外界透露具體工作內容。「還是覺得自己的工作不體面。比如我要是穿著工作服出入小區，保安總會攔下我問來問去。但是如果我穿其他衣服，就沒那麼多問題。」小畢說，雖然這一行賺錢，但還是有一些心理包袱。

但1992年出生的裝修工人小吳(化名)覺得，生活是拚出來的，「賺到錢就行了，面子不值錢，生活更重要。」