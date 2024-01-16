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工作3年升公司副總 中鐵建工24歲職校男被酸「42歲髮量」

中國新聞組／北京16日電
職院畢業的劉文歡成為央企中鐵建工分公司副總經理。(取材自虎嗅網)
職院畢業的劉文歡成為央企中鐵建工分公司副總經理。(取材自虎嗅網)

未滿24歲、職院畢業的劉文歡成為央企中鐵建工分公司副總經理引發熱議，網友發現，2020年6月不滿20歲的劉文歡入職中鐵建，工作不到4年，2023年已成為貴州分公司副總經理，升遷速度是否過快？「懷疑是關係」。北京青年報報導，中鐵建工集團西南分公司稱，副總經理是個身分，對接甲方業主，劉文歡提拔流程很正規，沒聽說他是關係戶。

來源：YouTube

極目新聞報導，近，一份網路上傳承的文件受到網友關注；文件顯示，2024年1月9日，中鐵建工集團有限公司西南分公司微信公眾號發布文章「西南分公司第三屆十大傑出青年」投票開啟，文章中一名劉文歡的經歷受到關注。

履歷顯示：「劉文歡…1999年7月出生，2020年參加工作，本科，助理工程師，廣東西南有限公司貴州分公司副總經理…他負責並參與區域內5個中標項目，個人曾獲得西南分獲得見習生崗位優秀兵等榮譽。」

報導指出，1月13日，劉文歡的履歷疑似被修改，其中「1999年7月出生，2020年參加工作」內容被刪除。1月15日，中鐵建工西南公司微信公眾號上已找不到該篇文章。

自媒體報導指出，據陝西鐵路工程職業技術學院公眾號也指出，劉文歡是該校2020屆畢業生，2023年11月，他以中鐵建工貴州分公司副總經理身分祝福母校建校50周年。

曾在中鐵幹過的網友表示，實習生通常都是直接做專案，一個專案做完都差不多得三年，三年一個普通員工想做到專案總是天方夜譚；即使一畢業進機關，那也就是個普通職員，一個職員三年混到部門負責人都已經是童話故事，直接做到公司副總經理，爽文小說的都不敢這樣寫。

官網顯示，中國中鐵建工集團（原名鐵道部建廠工程局、中鐵建廠工程局）隸屬於全球500強的中國中鐵股份公司，中國中鐵股份有限公司是一家特大型央企。

隨著事件引起熱議，劉文歡身分資訊也被扒出來；劉文歡透過單招進入陝西鐵路工程職業技術學院鐵道工程系學習，是陝鐵院鐵成高鐵3176班。他在校時期也拿過很多榮譽，還獲得過國家勵志獎學金，2020年畢業後，劉文歡透過投遞、面試等程序，進入中鐵西南分公司工作。

24歲員工任央企副總經理，這個訊息讓許多網友不淡定，紛紛質疑「年僅24歲，就成為國企公司副總經理，這不是只存在於大男主角小說中的情節嗎」、「24歲的人才42歲的髮量」、「關係戶這種事能告訴你們嗎」、「是他優秀，還是他爸優秀，真的得好好查查」。

劉文歡在工地檢查耐腐蝕直螺紋加工扣環長度。（取材自陝西日報）
劉文歡在工地檢查耐腐蝕直螺紋加工扣環長度。（取材自陝西日報）

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