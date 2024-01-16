西藏人都用蘋果手機？美女網紅解釋「這個優點」他牌比不上

蘋果手機輸入藏文很方便。（視頻截圖）

一位西藏的網紅「雪山下的卓瑪」在直播時被粉絲網友質疑使用蘋果手機是「崇洋媚外」。卓瑪發影片解釋稱，藏族人之所以喜歡使用蘋果手機，是因為蘋果輸入法自備藏文輸入法使用會更方便。對此，有網友表示支持「用什麼手機是個人自由」，但也有網友質疑她為何不學漢語。

來源：YouTube

據X平台「李老師不是你老師」報導，西藏美女網紅卓瑪在直播時，手上拿的是蘋果手機，而並是中國的國產手機品牌，引起網友注意。有網友指她不愛國，甚至有人說：「卓瑪用蘋果手機，我再也不支持你了」。

事後，卓瑪發布了一段影片，她指出，藏族人之所以喜歡使用蘋果手機，是因為蘋果輸入法自備藏文輸入法使用會更方便。卓瑪說，第一台支持藏文的手機就是蘋果手機，而且手機裡支援很多藏文軟件。卓瑪並秀出她的手機裡藏文App 的畫面，並直接在對話中打出藏文給觀眾看。

卓瑪秀出她的手機的藏文App。（視頻截圖）

卓瑪微笑的說，如果一台汽車會說藏文「給嘿嘿」，「那我們藏族人也會選擇它哦」。她並稱，聽說國產手機藏文越做越好，沒準她下一部手機就會選國產手機。

卓瑪的影片讓大部分網友表達對她的支持，「用什麼手機是個人自由」、「願意用啥用啥，最討厭道德綁架」，也有網友稱讚蘋果手機對藏文化的重視與保護，若不讓人學習藏文，可能導致文化滅絕。

但也有網友反過來指責卓瑪為什麼不學漢字、使用普通話，「你下載個輸入法不就好了 」。還有人說蘋果手機在高原信號不好。