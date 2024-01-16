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從8000元降至3000 不到半個月龍茅價格腰斬

中國新聞組／北京16日電
龍茅價格腰斬，從8000元降至3000多元。(取材自貴州茅台公眾號)
龍茅價格腰斬，從8000元降至3000多元。(取材自貴州茅台公眾號)

500ml生肖酒龍茅在「i茅台」正式開啟申購，申購價是2499元/瓶(人民幣，約351美元)，但從開售到現在短短10天，價格如「過山車」一般暴漲到暴跌，龍茅價格一度被炒到8000元/瓶(約1125美元)，但如今價格已經腰斬，黃牛市場預期落空。

第一財經報導，近年來，酒廠熱衷於推出生肖酒。貴州茅台在日前龍茅發布時曾表示，茅台生肖系列產品既是文化商品，也是文化IP。作為一款需要12年才能打造完成的系列單品，茅台酒的「時間屬性」與茅台酒「五維美學」中包含的「時間美學」，在茅台生肖系列產品上得以顯著地體現。

15日，諮詢多位茅台酒黃牛，給出的龍茅收酒價在3250元/瓶與3300元/瓶之間。廣州一些酒行則是報價，龍茅有3600元/瓶的，也有3800元/瓶的。

有第三方平台顯示，龍茅15日行情價正本3780元/瓶，較前一日跌了70元；龍茅散支3720元/瓶，較前一日漲了20元。

而二手交易網站閒魚看到，有多位網友掛出了龍茅提貨券，不少價格低於4000元/瓶。

從上述平台觀察，對比龍茅最高8000元/瓶，目前市場中的龍茅價格已經腰斬。

報導指出，「如果你有酒，想出貨的話，可以早點出貨，早出等於多賺，時間就是金錢，現在價格太容易掉了，供需關係決定價格。」有茅台酒黃牛表示，近幾日，他也在透過「i茅台」申購龍茅，也成功申購。據他觀察，每天中籤的人不少，這些酒再放到市場上流通，量就增加了。

「現在市場中流通的龍茅量開始多起來了，沒辦法，價格只能往下走了，前兩天我們還在以3400元/瓶價格收呢。」另有茅台酒黃牛表示。

廣州酒行老闆表示，茅台生肖酒剛推出市場時，因為量少，很容易受到炒價格，但之後隨著市場供貨增加，價格就很容易下跌。上一年推出的兔茅，價格穩定在3000元/瓶左右。目前龍茅還有下跌的空間。

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